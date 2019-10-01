Адвокат Протасовицкого об отказе в УДО: это даже не двойные, а тройные стандарты

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Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела Павла Мамаева и братьев Кокориных Александра Протасовицкого, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в УДО.
Адвокат Протасовицкого об отказе в УДО: это даже не двойные, а тройные стандарты
  • РИА Новости

«Честно, даже не могу найти слов. Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти. Вышли по УДО! Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова», — приводит слова Прилипко «Чемпионат».

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Протасовицкому отказали в УДО.

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