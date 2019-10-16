«Потенциально провокационное поведение»: УЕФА может наказать сборную Турции за военное приветствие

Сборной Турции могут грозить санкции за провокационное поведение в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года. Во встречах с командами Франции и Албании подопечные Шенола Гюнеша неоднократно исполняли воинское приветствие, тем самым выражая поддержку операции Турции на северо-востоке Сирии. Как в УЕФА отреагировали на произошедшее — в материале RT.

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал расследование в отношении сборной Турции за поведение футболистов в матче с командой Франции в рамках квалификации Евро-2020. В частности, внимание УЕФА вызвало поведение игроков-гостей, оригинальным методом отпраздновавших ничью.

Октябрьская пауза на матчи национальных команд запомнилась сразу несколькими крупными скандалами. Так, сначала отличились со знаком минус фанаты национальной команды Болгарии, выкрикивавшие расистские лозунги в адрес темнокожих футболистов сборной Англии — Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. А затем отметились представители турецкого коллектива, которые по окончании гостевой встречи с Францией исполнили воинское приветствие.

После финального свистка сборная Турции в полном составе отправилась отмечать ничью, которая открыла команде путь к первому месту в группе, со своими болельщиками. Подопечные Гюнеша подошли к трибуне и в полном составе выполнили воинское приветствие. Фанаты поддержали любимцев и ответили им тем же.

Однако в мировом сообществе данный жест турецких спортсменов был воспринят весьма неоднозначно. Этим жестом футболисты «лунных звёзд» поддержали операцию турецкой армии на северо-востоке Сирии.

Подобные действия возмутили принимающую сторону. Министр Франции по делам молодёжи и спорта Роксана Марасиняню в понедельник обратилась к УЕФА с требованием наказать турок за этот жест.

«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции к команде соперника», — написала Марасиняню на своей странице в Twitter.

В организации прислушались к заявлению Марасиняню и заявили, что проведут расследование инцидента. В УЕФА отметили, что «потенциально провокационное поведение игроков сборной Турции» будет рассмотрено инспектором по этике и дисциплинарным вопросам. При этом в заявлении говорится, что пресс-служба Союза воздержится от комментариев по данному вопросу вплоть до окончания процесса.

Ne kadar gizlerseniz gizleyin;



Biz bu selamı tüm dünyaya göstereceğiz! 🇹🇷



Tebrikler çocuklar... 👏👏👏 #FRATURpic.twitter.com/KTEBlOLvoG — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 14, 2019

При этом стоит отметить, что УЕФА разберёт поведение футболистов сборной Турции не только в матче с командой Франции. Так, впервые «лунные звёзды» исполнили подобный жест 11 октября, когда праздновали победный гол в ворота Албании. Тогда Дженк Тосун отличился на 90-й минуте, после чего футболисты выстроились у лицевой линии поля и синхронно приложили руки к вискам.

Таким образом, в случае признания вины турецкую сборную могут ожидать серьёзные санкции. При этом закрытие трибун или денежный штраф станут для неё оптимальным наказанием. Лишение очков станет серьёзным ударом по коллективу Гюнеша и даже может лишить его путёвки на первенство континента.

Своё мнение по данному вопросу высказал вице-президент УЕФА Микеле Ува. По его мнению, решение по данному инциденту будет принято после тщательного обсуждения всевозможных аспектов.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом», — цитирует Уву Tuttomercatoweb.

Примечательно, что в ситуации вокруг данного жеста турецких футболистов оказались замешаны и несколько представителей сборной Германии. Так, одним из них оказался хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, поставивший лайк под сообщением своего друга Тосуна.

После игры с Албанией форвард «Эвертона» опубликовал на своей странице в Instagram фотографию резонансного празднования и подписал: «За нашу страну. Особенно за тех, кто рискует своей жизнью за неё». Этот пост оценили более 200 тыс. человек, среди которых оказались футболист действующего чемпиона Англии, а также его партнёр по сборной полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан.

Сам Гюндоган признался, что лишь хотел поддержать друга, который в настоящий момент переживает не лучший период карьеры в «Эвертоне».

«В наши дни ради кликов люди пишут провокационные вещи. Мне казалось, что я просто лайкнул фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас сложный период в «Эвертоне», за клуб он почти не играет, но за национальную команду забил победный гол», — заявил журналистам Гюндоган, оформивший дубль в матче с Эстонией.

При этом он заверил, что в его действиях не было никакого политического подтекста.

«Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма во всех формах, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель этих лайков — поддержать друга», — заключил Гюндоган.

Не остался в стороне от жестов футболистов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После победы над сборной Албании он поздравил подопечных Гюнеша, приложив фото их воинского приветствия после победного мяча.

«Покажем всему миру наше национальное единство в эти дни, эта победа его только усиливает. Я поздравляю всех болельщиков нашей национальной сборной», — написал Эрдоган в Twitter.

Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.



Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım! pic.twitter.com/24dvuhCzwd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2019

Стоит отметить, что военная операции в Сирии может стоить Турции гораздо больше, чем закрытие трибун на нескольких матчах национальной команды. Так, в СМИ появились слухи, что УЕФА может отобрать у Стамбула право проведения финала Лиги чемпионов 2020 года. Но тот же Ува уверил, что на данный момент подобные санкции не обсуждаются.

«Отзывать право на проведение финала — серьёзный шаг. Думаю, на данный момент нет даже условий для начала подобной дискуссии. Разумеется, исполнительный комитет УЕФА оценит ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», — заявил вице-президент Союза Leggo.