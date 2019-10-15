Проблемы в обороне и зависимость от Головина и Дзюбы: почему успех сборной России в отборе на Евро-2020 не показателен

Досрочный выход сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года не даёт поводов для излишнего оптимизма. Подопечные Станислава Черчесова уверенно взяли верх над менее мастеровитыми командами, но в играх с равными себе продолжают выступать не так успешно. За последние полтора года россияне ни разу не выигрывали у коллективов из топ-20 рейтинга ФИФА в основное время: сборная трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. О том, почему не стоит превозносить успехи национальной команды, — в материале RT.

Сборная России по футболу досрочно решила задачу и стала одной из первых, гарантировавших себе путёвку на чемпионат Европы 2020 года. После поражения от Бельгии на старте квалификационного турнира, подопечные Станислава Черчесова взяли себя в руки и на одном дыхании провели семь последующих встреч, завершившихся с общей разницей мячей 25:1. Дважды были биты боевитые шотландцы и неуступчивые киприоты, а самое серьёзное сопротивление оказали казахстанцы, но даже им не хватило везения, чтобы отстоять нулевую ничью.

Однако за два матча до окончания отборочного цикла некоторые болельщики сборной России испытывают достаточно противоречивые чувства. Во-первых, для многих столь уверенный выход на первенство континента стал настоящим откровением, ведь ранее отечественные спортсмены часто лишь в заключительных турах добивались поставленной задачи или вовсе доводили дело до стыков.

Так, в преддверии триумфального Евро-2008 россияне до последнего занимали третье место в группе, но благодаря двум подряд осечкам Англии смогли отправиться в Австрию и Швейцарию. Четырьмя годами ранее путёвку в Португалию им принёс гол Вадима Евсеева в стыковом матче с Уэльсом.

На фоне этого, выступление подопечных Черчесова действительно можно считать впечатляющим. Они практически не позволили себе расслабленности и легко расправились с менее мастеровитыми оппонентами, с чем ранее возникали серьёзные проблемы. Достаточно вспомнить ничьи с Молдавией в 2014-м и с Арменией в 2011-м. К безусловным заслугам тренерского штаба можно отнести тот факт, что он сумел научить своих футболистов не снижать планку и со всей ответственностью подходить к каждой игре.

Но во многом именно низкий уровень сопротивления и стал залогом успеха сборной России. Волей жребия она попала в довольно слабую группу, в котором единственную реальную опасность представляла Бельгия. Для сравнения, достаточно взглянуть на группу, где оказались украинцы, португальцы и сербы, или ту, где соперничают ирландцы, датчане и швейцарцы.

Тем примечательнее, что в своём главном матче в группе сборная России ничего не смогла противопоставить более звёздному сопернику. Встреча на стадионе «Руа Бодуэн» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев, а коллектив Черчесова практически не имел шансов на успех. Эден Азар и компания доминировали на поле, демонстрируя разницу в классе между командами.

Таким образом, сейчас национальная команда находится в своеобразной полупозиции. Она уже научилась методично и уверенно обыгрывать команды, сильно уступающие ей в мастерстве, но довольно неуверенно смотрится в играх с равными себе и более маститыми коллективами. В качестве примера можно привести контрольный матч с Германией, завершившийся поражением со счётом 0:3, или не самые удачные дуэли со Швецией в Лиге наций. Так, за 180 минут отечественные футболисты ни разу не огорчили Робина Ульсена и не воспользовались шансом пробиться в элитный пул.

Сюда же можно было бы отнести и встречи с испанцами и уругвайцами на чемпионате мира, но тогда россияне ещё не обрели той уверенности в своих силах, появившейся у них после домашнего мундиаля. Тем не менее, в противостоянии с «красной фурией» они практически не помышляли об атаках и взяли верх скорее благодаря морально-волевым качествам и везению, а «чарруа» и вовсе разгромно уступили.

Одна из главных проблем состоит в отсутствии кандидатов на роль центрального защитника. На данный момент лишь Георгий Джикия всецело отвечает уровню национальной команды, в то время как остальные выглядят заметно слабее.

Максим Беляев не радует стабильностью в составе «Арсенала», а Роман Нойштедтер не может пробиться в основу «Динамо», занимающего предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. При этом Дмитрий Чистяков пока не смог завоевать доверие наставника, а некогда представитель основы Виктор Васин никак не может полностью восстановиться от травм. На фоне вышеназванных конкурентов Андрей Семёнов из «Ахмата» смотрится более выигрышно, но не более.

Проблему линии обороны дополняют и фланги. Несомненно, Фернандес и Жирков являются футболистами высочайшего класса, но каждый из них славится прежде всего своими действиями на чужой половине поля. При игре на встречных курсах они зачастую допускают серьёзные ошибки. Это было отлично заметно в матче с Бельгией, вингеры которой легко оставляли не у дел латералей ЦСКА и «Зенита». Все три мяча были забиты после прохождения их зон, а опытный Юрий ещё и позволил Азару заработать 11-метровый.

При этом нельзя не отметить, что за последние полтора года настоящим слабым местом национальной команды стала игра на стандартных положениях. Так, начиная с домашнего чемпионата мира сборная России пропустила 18 мячей, десять из которых стали результатом успешного исполнения угловых, штрафных и пенальти. При этом на долю 11-метровых приходится три гола.

Одной из главных слабостей сборной России представляется полное отсутствие плана Б в нападении. На данный момент успех команды зависит от действий двух её лидеров — Артёма Дзюба и Александра Головина, первый из которых является центральной фигурой в атакующих действиях, а второй — главным организатором игры, связывающим воедино весь коллектив. Безусловно, к чести Черчесова стоит отметить, что он сумел найти идеальное сочетание футболистов, способное приносить ей результат на данном этапе. Но в случае возникновения проблем ему нечем удивить противника.

Это было отлично заметно в матче с Казахстаном, крайне неудачно складывавшемся для россиян. В сложный момент Черчесов не рискнул менять схему, в связи с чем команда так и продолжала биться о стену чётко выстроенной обороны гостей. Даже в столь тяжёлый момент он не рискнул перейти на схему с двумя форвардами, а обошёлся заменами по позиции. В итоге успех был добыт за счёт усилий всё того же Головина и блистательного Фернандеса, напомнившего о своём голе в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией.

Также по теме «Главная задача — выиграть финальный турнир»: что говорили после выхода сборной России на Евро-2020 Сборная России намерена выиграть чемпионат Европы — 2020. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов после разгромной победы над...

Таким образом, на данный момент Дзюба и Головин являются практически безальтернативными в сборной. Футбол Черчесова целиком и полностью заточен под длинные забросы на форварда «Зенита» и его отсутствие, либо неудачная игра способны полностью обезглавить коллектив. Это было отлично видно в противостоянии со Швецией, где Дзюбу «съел» экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

Что касается Александра, то на данный момент ни один из его партнёров не может выполнять те же функции. Братья Миранчук хоть и славятся своими организаторскими навыками и творческим мышлением, но пока ни разу не смогли продемонстрировать это Черчесову. При этом в плане объёма работы они сильно уступают двужильному хавбеку «Монако», одинаково полезному и впереди, и сзади.

Как итог, уверенное выступление сборной России в квалификационном турнире Евро-2020 является поводом для гордости и показывает, что Черчесов провёл отличную работу, не позволив своим подопечным поддаться эйфории после мундиаля. Однако для достижения более высоких целей и успешного выступления на турнире ему необходимо научить своих футболистов на равных биться с оппонентами высочайшего уровня, как это в своё время сделал Гус Хиддинк

У Черчесова более чем достаточно времени, чтобы попрактиковаться со звёздными визави. Уже 16 ноября сборная России примет на своём поле команду Бельгии, а потом проведёт ряд контрольных встреч в преддверии первенства Старого Света. Стоит надеяться, что уже весной Дзюба и компания смогут вновь проверить свои силы в сражении с сильнейшими.