Спасения Испании и Норвегии в концовке, гол Италии на 108-й секунде и успех Швейцарии: обзор матчей отбора Евро-2020

Сборная Испании отличилась на 92-й минуте и свела к ничьей матч с командой Швеции, а Норвегия избежала неудачи во встрече с Румынией. Италия забила Лихтенштейну пять безответных мячей, а Федерико Бернардески стал автором самого быстрого гола коллектива за последние шесть лет. Швейцария нанесла Ирландии первое поражение после возвращения Мика Маккарти на тренерский мостик, а Фарерские острова прервали безвыигрышную серию из 12 встреч.

Крупная победа Италии

Судьба путёвки сборной Италии на чемпионат Европы решалась в противостоянии со скромным Лихтенштейном. Ранее команды лишь трижды встречались, и всякий раз верх брала «скуадра адзурра». Неудивительно, что каждый из матчей проходил за явным преимуществом четырёхкратных чемпионов мира, забивших в ворота соперника 15 безответных мячей.

На этот раз также не обошлось без феерии. Всего 108 секунд потребовалось Федерико Бернардески, чтобы огорчить Бенджамина Бюхеля. Хозяева неудачно исполнили угловой и пропустили разящую контратаку противника. Примечательно, что для Италии этот гол стал самым быстрым за последние шесть лет. В июне 2013-го Эмануэле Джаккерини потребовалось всего 18 секунд, чтобы распечатать ворота Гаити.

Подопечные Роберто Манчини доминировали на протяжении всех 90 минут, о чём говорят как 23 удара по воротам, так и 76% владения мячом. Развязка наступила в последние 20 минут, когда Андреа Белотти (дважды), Алессио Романьоли и Стефан Эль-Шаарави зажгли свои имена на табло и гарантировали своей команде первое место в группе J. После этого тура в активе сборной Италии стало 24 балла, что сделало её недосягаемой для конкурентов.

Примечательно, что Белотти имеет в своём активе восемь голов, и сразу пять из них пришлись на дуэли с Лихтенштейном. До этого момента он дважды огорчал «футбольного карлика» в ноябре 2016-го и один раз — в июне 2017-го.

Борьба за второе место

До восьмого тура на вторую строчку в секстете J претендовали три коллектива. Лидировала в этом споре Финляндия, опережавшая на два балла Боснию и Герцеговину и на три — Армению. Таким образом, встреча второй и четвёртой команд группы могла либо сократить число претендентов до двух, либо окончательно всё запутать. В пользу номинальных аутсайдеров говорил и тот факт, что Финляндия не знала побед на протяжении двух последних матчей, уступив сначала лидеру группы — Италии, а затем и своему главному конкуренту.

На этот раз сенсации не произошло. Подопечные Маркку Канервы не оставили своему сопернику ни шанса, отправив в его ворота три безответных мяча. На 31-й минуте счёт открыл Фредрик Йенсен, после чего на авансцену вышел лидер хозяев Теэму Пукки. Форвард «Норвича» отметился дублем и сравнялся в гонке бомбардиров с Александром Митровичем и Криштиану Роналду. Выше только англичане Рахим Стерлинг и Гарри Кейн (оба — восемь голов), Артём Дзюба (девять) и Эран Захави (десять).

Сила воли Испании

Подопечные Роберто Морено пожаловали на «Френдс Арену» в статусе лидеров секстета F и могли гарантировать себе путёвку на Евро-2020. Правда, для этого им было необходимо брать очки в сражении с крайне неудобными для себя шведами. В последних четырёх гостевых встречах с «тре крунур» сборная Испании ни разу не выходила триумфатором, три раза сыграв вничью и один раз уступив. То поражение произошло в октябре 2006 года и стало последним для «красной фурии» перед замечательным выступлением на первенстве Европы в 2008-м.

В первом тайме коллективы действовали достаточно осторожно, а все основные события развернулись во втором. Всего пять минут потребовалось хозяевам, чтобы выйти вперёд, а автором гола стал Маркус Берг. Форвард «Краснодара» оказался в нужное время в нужном месте и переправил мяч в сетку. А всего десять минут спустя положение испанцев стало ещё более тяжёлым, когда поле из-за травмы покинул Давид де Хеа.

Вплоть до конца сборная Испании довольно безыдейно осаждала владения Робина Ульсена, но в итоге всё же добилась своего. Вышедший на замену Родриго стал самым расторопным при розыгрыше углового и на второй компенсированной минуте забил свой восьмой мяч за национальную команду. Гости набрали драгоценный балл и в седьмой раз подряд вышли на Евро, повторив рекорд немцев.

Спасение Норвегии

Однако даже ничья могла позволить испанцам досрочно гарантировать себе первое место в группе. Для этого норвежцам было необходимо прыгнуть выше головы и второй раз в истории обыграть румын. До настоящего момента коллективы встречались шесть раз, выиграв по разу и четырежды сыграв вничью. При этом последний успех скандинавов состоялся в 2002 году.

Как и в предыдущем матче, все основные события развернулись во второй 45-минутке. Одним из главных героев стал Александру Митрицэ. Сначала он заработал 11-метровый, который не реализовал его партнёр Георге Пушкаш, а затем сам стал автором гола. Хавбек «Нью-Йорк Сити» нанёс прицельный дальний удар и во второй раз в карьере отличился за сборную.

Как и испанцы, норвежцы спаслись на второй компенсированной минуте. Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн исполнил подачу в штрафную, а Александр Сёрлот точно пробил головой. Подопечные Ларса Лагербека в пятый раз сыграли вничью в ходе квалификации и сохранили шансы на прямую путёвку на первенство Старого Света.

Триумф Фарерских островов

Особенным этот тур отбора стал для подопечных Ларса Ольсена. Сборная Фарерских островов не могла выиграть на протяжении 12 матчей, а их последний успех был датирован сентябрём 2018 года. Тогда команда на своём поле обыграла Мальту со счётом 3:1. После этого они потерпели десять поражений и дважды поделили очки.

Тем примечательнее, что их ужасная серия прервалась именно во встрече с всё той же Мальтой. Футболисты Фарер нанесли почти вдвое меньше ударов по воротам (9:16), но были точнее. Автором победного гола стал Рогви Балдвинссон.

Неудача Ирландии

Противостояние Швейцарии и Ирландии было ключевым в вопросе определения мест в квинтете D. В случае победы или ничьей гости гарантировали себе путёвку на чемпионат Европы, при этом поражение максимально закручивало интригу в группе. В таком случае «зелёная армия» имела равное количество баллов с датчанами и лишь на один опережала своих сегодняшних соперников. При этом у обоих конкурентов оставалось по одной игре в запасе.

В пользу гостей говорило сразу несколько фактов. После возвращения Мика Маккарти на пост главного тренера ирландцы не потерпели ни одного поражения, а также имели в своём активе беспроигрышную серию в дуэли со швейцарцами. В последних четырёх матчах они имели одну победу и три ничьих, а уступали в далёком 2003-м.

Однако эта встреча получилась для гостей неудачной. Уже на 16-й минуте Харис Сеферович открыл счёт, укрепившись в статусе одного из лидеров «нати». Так, в последних восьми домашних матчах он набрал десять баллов за результативность (восемь голов и две передачи).

В целом хозяева смотрелись увереннее своих визави, поэтому тем пришлось часто нарушать правила. На 76-й минуте капитан Шеймус Коулман руками остановил удар Бреля Эмболо, что привело к его изгнанию с поля и назначению 11-метрового. Голкипер ирландцев Даррен Рэндольф спас своих партнёров, но на третьей компенсированной минуте и он оказался бессилен. Шейн Даффи срезал мяч в собственные ворота.