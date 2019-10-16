Сборная Испании повторила рекорд немцев, квалифицировавшись на седьмой Евро подряд

Чемпионат Европы по футболу 2020 года стал для сборной Испании седьмым подряд, на который команде удалось пробиться посредством квалификационного раунда.

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, нынешняя серия является рекордной в истории испанской команды.

Кроме того, сборная Испании повторила рекордное достижение немецких футболистов, отбиравшихся на семь чемпионатов Европы подряд — начиная с Евро-1992 и заканчивая Евро-2016, — посредством квалификации. Впрочем, уже в ноябре команда Германии может продлить собственную серию, завоевав путёвку на континентальное первенство 2020 года.

Ранее определились шесть из 24 участников футбольного Евро-2020.