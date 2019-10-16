Сборная Испании повторила рекорд немцев, квалифицировавшись на седьмой Евро подряд

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Чемпионат Европы по футболу 2020 года стал для сборной Испании седьмым подряд, на который команде удалось пробиться посредством квалификационного раунда.
Сборная Испании повторила рекорд немцев, квалифицировавшись на седьмой Евро подряд
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Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, нынешняя серия является рекордной в истории испанской команды.

Кроме того, сборная Испании повторила рекордное достижение немецких футболистов, отбиравшихся на семь чемпионатов Европы подряд — начиная с Евро-1992 и заканчивая Евро-2016, — посредством квалификации. Впрочем, уже в ноябре команда Германии может продлить собственную серию, завоевав путёвку на континентальное первенство 2020 года.

Ранее определились шесть из 24 участников футбольного Евро-2020.

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