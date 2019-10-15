УЕФА начал расследование возможного провокационного поведения футболистов сборной Турции

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в по итогам матчей седьмого и восьмого туров квалификации на Евро-2020, в которых сборная Турции сыграла с командами Албании и Франции.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокационным поведением игроков сборной Турции.

Футболисты турецкой команды, празднуя голы в ворота команд-соперников прикладывали руки к вискам, что было воспринято общественностью как воинское приветствие, которое, в свою очередь, связали с военное операцией турецкого правительства в Сирии.

Ранее в УЕФА высказались о возможных санкциях в отношении Турции.