УЕФА начал расследование возможного провокационного поведения футболистов сборной Турции
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокационным поведением игроков сборной Турции.
Футболисты турецкой команды, празднуя голы в ворота команд-соперников прикладывали руки к вискам, что было воспринято общественностью как воинское приветствие, которое, в свою очередь, связали с военное операцией турецкого правительства в Сирии.
Ранее в УЕФА высказались о возможных санкциях в отношении Турции.