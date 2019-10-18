Колосков высказался о решении разводить команды России и Косова в турнирах УЕФА

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косова во всех турнирах, проводимых под эгидой организации.

«На протяжении года говорил, что это нужно делать. Какой смысл создавать проблемы, когда можно абсолютно законно и разумно развести команды из России и Косова, как это сделала, например, Сербия. Конфликтов нет», — заявил он.

Как отметил Колосков в беседе с RT, для отмены такого решения необходимы стопроцентные гарантии, что никаких инцидентов не будет.

«Но их сейчас никто не даст. Сначала должно быть какое-либо политическое решение. Так, Россия должна признать Косово, а между государствами должны установиться дипломатические отношения», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что футбольные команды России и Косова будут разведены во всех турнирах УЕФА.