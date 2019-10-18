Колосков высказался о решении разводить команды России и Косова в турнирах УЕФА

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косова во всех турнирах, проводимых под эгидой организации.
Колосков высказался о решении разводить команды России и Косова в турнирах УЕФА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На протяжении года говорил, что это нужно делать. Какой смысл создавать проблемы, когда можно абсолютно законно и разумно развести команды из России и Косова, как это сделала, например, Сербия. Конфликтов нет», — заявил он.

Как отметил Колосков в беседе с RT, для отмены такого решения необходимы стопроцентные гарантии, что никаких инцидентов не будет.

«Но их сейчас никто не даст. Сначала должно быть какое-либо политическое решение. Так, Россия должна признать Косово, а между государствами должны установиться дипломатические отношения», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что футбольные команды России и Косова будут разведены во всех турнирах УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить