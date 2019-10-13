«Сменил бутсы на коньки»: экс-вратарь футбольного «Челси» Чех готовится к дебюту в хоккее

13 октября бывший голкипер футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех проведёт свой дебютный матч в профессиональном хоккее. Новоиспечённый вратарь команды «Гилдфорд Феникс» выйдет на лёд в матче с «Суиндон Уайлдкэтс» в рамках четвёртого по значимости дивизиона Английской национальной хоккейной лиги (NIHL). Сам спортсмен признался, что с детства любил игру с шайбой, а в тренерском штабе отметили прогресс бывшего футболиста.

Немногие атлеты после завершения карьеры решаются попробовать свои силы в других видах спорта. Чаще всего они остаются в привычной среде, становясь тренерами, консультантами, функционерами или занимая схожие позиции. Некоторые, напротив, отдают предпочтение занятию, не имеющему никакого отношения к спорту.

Иной путь для себя выбрал бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала», а также сборной Чехии Петр Чех, который уже 13 октября проведёт свой дебютный матч под эгидой Английской национальной хоккейной лиги (NIHL).

Один из самых известных чешских футболистов завершил карьеру по окончании сезона-2018/19, но недолго сидел без дела. Уже в июне он вернулся в стан «аристократов» в качестве технического директора. Однако экс-спортсмен недолго оставался без соревновательной практики. Клуб NIHL «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании контракта с Чехом. В команде он также займёт вратарскую позицию.

«Экс-вратарь Петр Чех сменил футбольные бутсы на коньки, присоединившись к «Фениксу» в своём дебютном сезоне. Голкипер — не новичок на льду. Он работает над своей игрой и начнёт хоккейную карьеру после того, как завершил её в профессиональном футболе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте коллектива.

Команда, базирующаяся в графстве Суррей, была основана в 2017 году. В настоящий момент она выступает в четвёртом по силе дивизионе британских хоккейных лиг и занимает второе место в турнирной таблице. Детали контракта не разглашаются, однако сообщается, что чех будет выступать в «Фениксе» на временной основе. Сам 37-летний спортсмен признался, что испытывает воодушевление.

«Я рад шансу выступить за «Феникс» и получить игровой опыт. Надеюсь, что сумею помочь молодой команде достичь поставленных на сезон целей и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда у меня будет возможность выходить на лёд», — заявил голкипер.

Хоккей — один из самых популярных видов спорта в Чехии, и, как и большая часть населения страны, Чех является его преданным поклонником. По словам спортсмена, он увлекался игрой с шайбой ещё в детстве, однако лишь сейчас ему представилась возможность заняться ей на профессиональном уровне.

В то же время новоиспечённый хоккеист заверил футбольных болельщиков, что подписание контракта с «Фениксом» не означает, что он оставляет свою должность в «Челси».

«Похоже, некоторые думают, что я сменил работу, но это не так. К счастью, должность технического директора в «Челси» не мешает мне в свободное время играть в хоккей, который я любил с детства и в который играю многие годы. Будучи профессиональным футболистом, по понятным причинам я не мог этого делать... Но теперь могу», — написал Чех в Twitter.

Дебют бывшего футболиста на льду состоится в это воскресенье в матче третьего тура с «Суиндон Уайлдкэтс». Главный тренер и по совместительству игрок коллектива Энди Хеммингс отметил трудолюбие новичка, а ещё один наставник «Феникса» Милош Менличерик высоко оценил значимость этого перехода.

«Мы очень рады, что Петр присоединился к «Фениксу», и с нетерпением ждём, когда в эти выходные сможем посмотреть на него в деле. Он значительно прогрессировал с тех пор, как я впервые увидел его на льду. Не терпится увидеть его в игре», — сказал Менличерик.

Новость о подписании контракта с хоккейным клубом привлекла внимание не только болельщиков, не ожидавших такого поворота в карьере прославленного футболиста, но и коллег. Свою помощь в работе с новичком уже предложил экс-вратарь «Бостон Брюинз» Эндрю Рэйкрофт, занимающий должность тренера в Университете Коннектикута.

«Феникс», если вам нужен наставник вратарей, то я бы хотел предложить свою кандидатуру», — пошутил Рэйкрофт.

Карьера Чеха действительно могла сложиться совсем иначе. Он вспоминал, как, будучи школьником, в родном Пльзене встретил наставника местной детской хоккейной команды и тот предложил ему попробовать свои силы. Мальчик незамедлительно заполнил заявку и отнёс её родителям. Однако семья не могла позволить себе купить форму, и от идеи пришлось отказаться. Чтобы будущий спортсмен не расстраивался, его отправили в футбольную секцию, где он вскоре занял позицию вратаря.

Пройдя чешские «Хмел» и «Спарту», а также французский «Ренн», Чех оказался в Английской премьер-лиге (АПЛ), которой остался верен и после завершения карьеры футболиста. С «Челси» он стал четырёхкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а в составе «Арсенала» завоевал Кубок Англии.