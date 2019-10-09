Экс-вратарь «Челси» Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший чешский футболист Петр Чех стал хоккеистом британского клуба «Гилфорд Феникс».

«Я рад шансу сыграть за «Феникс». Надеюсь, сумею помочь этой молодой команде достичь поставленных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать возможность сыграть. После 20 лет в футболе это станем прекрасным опытом для меня сыграть в игру, в которую я играл, будучи ребёнком», — приводит слова Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».

Большую часть карьеры Чех провёл в составе «Челси», за который выступал с 2004 по 2015 год, после чего завершал карьеру в лондонском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.