Экс-вратарь «Челси» Чех подписал контракт с хоккейным клубом
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«Я рад шансу сыграть за «Феникс». Надеюсь, сумею помочь этой молодой команде достичь поставленных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать возможность сыграть. После 20 лет в футболе это станем прекрасным опытом для меня сыграть в игру, в которую я играл, будучи ребёнком», — приводит слова Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».
Большую часть карьеры Чех провёл в составе «Челси», за который выступал с 2004 по 2015 год, после чего завершал карьеру в лондонском «Арсенале».
Ранее сообщалось, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.