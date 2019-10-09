«Я всегда буду верен футболу»: Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
- Бастиан Швайнштайгер
- AFP
- © Christof STACHE
«С нетерпением жду новых вызовов в жизни»
Новость о завершении карьеры Бастианом Швайнштайгером, пожалуй, не стала большим сюрпризом для болельщиков. Ещё неделю назад команда немца «Чикаго Файр» потеряла последние шансы на выход в плей-офф MLS после ничьей с «Торонто», а футболист заявил, что этот матч может стать для него последним.
В итоге Бастиан вышел на поле ещё раз, в поединке заключительного тура регулярного чемпионата, в котором «Чикаго» разгромил «Орландо Сити» — 5:2, а Швайнштайгер провёл на поле все 90 минут. И уже после этого чемпион мира официально объявил о завершении карьеры.
«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборной Германии, вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — написал спортсмен в Instagram.
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Liebe Fans, nun ist die Zeit gekommen: ich werde meine aktive Karriere zum Ende dieser Saison beenden. Ich danke Euch und meinen Mannschaften @fcbayern, @manchesterunited, @chicagofire und @dfb_team - Ihr habt mir diese für mich so unglaubliche Zeit ermöglicht! Und natürlich danke ich meiner Frau @anaivanovic und meiner Familie für ihre Unterstützung. Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber freue mich auch auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben. 1000 Dank für die gemeinsame Zeit, ich werde Euch immer im Herzen tragen! Euer Basti. Dear Fans, the time has now come, and I will be finishing my active career at the end of this season. I would like to thank both, you and my teams @fcbayern, @manchesterunited, @chicagofire and @dfb_team. You made this unbelievable time possible for me! And of course, I would also like to thank my wife @anaivanovic and my family for their support. Saying goodbye as an active player makes me feel a little nostalgic, but I am also looking forward to the exciting challenges that await me soon. I will remain faithful to football. Many, many thanks for the time we spent together, I will always have a place for you in my heart! Yours, Basti.
С дальнейшим трудоустройством у бывшего капитана сборной Германии проблем точно не возникнет. Не успел футболист объявить о завершении карьеры, как председатель правления родной для Швайнштайгера «Баварии» Карл-Хайнц Руменигге заявил, что будет рад видеть Бастиана в клубе. Ждут полузащитника и в Бундестим. Главный тренер национальной команды Йоахим Лёв отметил, что готов назначить Швайнштайгера на одну из должностей в сборной.
«Басти — один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдётся место, если он этого захочет», — сказал Лёв, которого цитирует Bayern & Germany в Twitter.
А бывшим партнёрам Швайнштайгера оставалось лишь пожелать ему удачи. Одним из первых это сделал Филипп Лам, с которым Бастиан провёл вместе рекордные для обоих 445 матчей во всех турнирах.
«Теперь пришла твоя очередь. Дорогой Басти, играть с тобой бок о бок всегда было чем-то особенным — в молодёжной сборной, в финале Лиги чемпионов с «Баварией» или в 2014 году на чемпионате мира с национальной командой. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем!» — написал Лам на странице в Twitter.
Присоединился к сказанному и защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес. Вместе с Бастианом он становился чемпионом мира в 2014-м.
Легенда немецкого футбола
Швайнштайгер стал знаковым персонажем не только для «Баварии», но и для всего немецкого футбола. За свою карьеру он выиграл огромное количество трофеев и стал самым титулованным игроком страны (восемь золотых медалей Бундеслиги, семь побед в Кубке Германии). За сборную он провёл 121 матч (четвёртый показатель в истории) и стал чемпионом мира, а также играл в финале чемпионата Европы.
А ведь в детстве маленький Бастиан не мог и мечтать о подобном. Он просто хотел не отставать на поле от старшего брата Тобиаса. В результате тот поиграл лишь в низших лигах и начал карьеру тренера, а Бастиан добился невероятных успехов. Начинал заниматься футболом Швайнштайгер-младший в родном Кольберморе, который, помимо Бастиана, дал стране одного из лучших защитников в истории немецкого футбола — Пауля Брайтнера.
В возрасте 14 лет Швайнштайгер попал в школу «Баварии». А уже в 2002-м дебютировал за основную команду мюнхенцев. Молодого 18-летнего полузащитника бросили в бой в концовке матча Лиги чемпионов с «Лансом» — 3:3. Удивительно, в этот же день в ЛЧ впервые сыграл Лам.
Постепенно талантливого полузащитника стали всё более активно подтягивать к основе. Начиная с сезона-2004/05 он уже регулярно выходил на поле. В молодёжную команду полузащитнику пришлось ненадолго вернуться лишь с приходом на тренерский мостик Феликса Магата.
Первые годы Швайнштайгер играл в основном на краях полузащиты, но по-настоящему расцвёл в центре поля, куда его поставил Луи ван Гал. А, пожалуй, лучшим в карьере Бастиана стал сезон-2012/13. Тогда «Бавария» оформила золотой хет-трик, в том числе выиграв Лигу чемпионов. Для Швайни этот успех был особенно важен, ведь годом ранее он не забил послематчевый пенальти в финале главного еврокубка с «Челси».
А в 2014-м полузащитник добился, наверное, главной своей победы — стал чемпионом мира. Также в его активе две бронзы мундиаля, серебряная медаль Евро-2008 и две бронзовые награды первенства континента.
На клубном уровне Швайнштайгер всегда был предан «Баварии» и не покинул её даже в 2010-м, когда им интересовались «Челси» и «Ювентус». На тот момент уже капитан команды продлил контракт с клубом на шесть лет, причём объявил об этом публично, взяв микрофон у диктора сразу после окончания матча с «Санкт-Паули».
В результате соглашение со ставшим родным клубом Бастиан до конца не отработал. В 2015-м он решил принять новый для себя вызов и отправился в «Манчестер Юнайтед». Но там Швайнштайгер успеха не снискал. Жозе Моуринью ветерану не доверял и даже отправил его в молодёжный состав, и в 2017-м немец уехал в США. А спустя год Бастиан вернулся на «Альянц-Арену», чтобы провести за команду прощальный матч. Также его включили в Зал славы мюнхненцев. Теперь, вероятно, Швайни сможет помочь клубу в новой должности.
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