«Я всегда буду верен футболу»: Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры. Последней командой чемпиона мира стал «Чикаго Файр». В родной для футболиста «Баварии» уже заявили, что всегда готовы принять на работу самого титулованного игрока в истории страны.

«С нетерпением жду новых вызовов в жизни»

Новость о завершении карьеры Бастианом Швайнштайгером, пожалуй, не стала большим сюрпризом для болельщиков. Ещё неделю назад команда немца «Чикаго Файр» потеряла последние шансы на выход в плей-офф MLS после ничьей с «Торонто», а футболист заявил, что этот матч может стать для него последним.

В итоге Бастиан вышел на поле ещё раз, в поединке заключительного тура регулярного чемпионата, в котором «Чикаго» разгромил «Орландо Сити» — 5:2, а Швайнштайгер провёл на поле все 90 минут. И уже после этого чемпион мира официально объявил о завершении карьеры.

«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборной Германии, вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце! Ваш Басти», — написал спортсмен в Instagram.

С дальнейшим трудоустройством у бывшего капитана сборной Германии проблем точно не возникнет. Не успел футболист объявить о завершении карьеры, как председатель правления родной для Швайнштайгера «Баварии» Карл-Хайнц Руменигге заявил, что будет рад видеть Бастиана в клубе. Ждут полузащитника и в Бундестим. Главный тренер национальной команды Йоахим Лёв отметил, что готов назначить Швайнштайгера на одну из должностей в сборной.

«Басти — один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдётся место, если он этого захочет», — сказал Лёв, которого цитирует Bayern & Germany в Twitter.

А бывшим партнёрам Швайнштайгера оставалось лишь пожелать ему удачи. Одним из первых это сделал Филипп Лам, с которым Бастиан провёл вместе рекордные для обоих 445 матчей во всех турнирах.

«Теперь пришла твоя очередь. Дорогой Басти, играть с тобой бок о бок всегда было чем-то особенным — в молодёжной сборной, в финале Лиги чемпионов с «Баварией» или в 2014 году на чемпионате мира с национальной командой. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем!» — написал Лам на странице в Twitter.

Присоединился к сказанному и защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес. Вместе с Бастианом он становился чемпионом мира в 2014-м.

Легенда немецкого футбола

Швайнштайгер стал знаковым персонажем не только для «Баварии», но и для всего немецкого футбола. За свою карьеру он выиграл огромное количество трофеев и стал самым титулованным игроком страны (восемь золотых медалей Бундеслиги, семь побед в Кубке Германии). За сборную он провёл 121 матч (четвёртый показатель в истории) и стал чемпионом мира, а также играл в финале чемпионата Европы.

А ведь в детстве маленький Бастиан не мог и мечтать о подобном. Он просто хотел не отставать на поле от старшего брата Тобиаса. В результате тот поиграл лишь в низших лигах и начал карьеру тренера, а Бастиан добился невероятных успехов. Начинал заниматься футболом Швайнштайгер-младший в родном Кольберморе, который, помимо Бастиана, дал стране одного из лучших защитников в истории немецкого футбола — Пауля Брайтнера.

В возрасте 14 лет Швайнштайгер попал в школу «Баварии». А уже в 2002-м дебютировал за основную команду мюнхенцев. Молодого 18-летнего полузащитника бросили в бой в концовке матча Лиги чемпионов с «Лансом» — 3:3. Удивительно, в этот же день в ЛЧ впервые сыграл Лам.

Постепенно талантливого полузащитника стали всё более активно подтягивать к основе. Начиная с сезона-2004/05 он уже регулярно выходил на поле. В молодёжную команду полузащитнику пришлось ненадолго вернуться лишь с приходом на тренерский мостик Феликса Магата.

Первые годы Швайнштайгер играл в основном на краях полузащиты, но по-настоящему расцвёл в центре поля, куда его поставил Луи ван Гал. А, пожалуй, лучшим в карьере Бастиана стал сезон-2012/13. Тогда «Бавария» оформила золотой хет-трик, в том числе выиграв Лигу чемпионов. Для Швайни этот успех был особенно важен, ведь годом ранее он не забил послематчевый пенальти в финале главного еврокубка с «Челси».

А в 2014-м полузащитник добился, наверное, главной своей победы — стал чемпионом мира. Также в его активе две бронзы мундиаля, серебряная медаль Евро-2008 и две бронзовые награды первенства континента.

На клубном уровне Швайнштайгер всегда был предан «Баварии» и не покинул её даже в 2010-м, когда им интересовались «Челси» и «Ювентус». На тот момент уже капитан команды продлил контракт с клубом на шесть лет, причём объявил об этом публично, взяв микрофон у диктора сразу после окончания матча с «Санкт-Паули».

В результате соглашение со ставшим родным клубом Бастиан до конца не отработал. В 2015-м он решил принять новый для себя вызов и отправился в «Манчестер Юнайтед». Но там Швайнштайгер успеха не снискал. Жозе Моуринью ветерану не доверял и даже отправил его в молодёжный состав, и в 2017-м немец уехал в США. А спустя год Бастиан вернулся на «Альянц-Арену», чтобы провести за команду прощальный матч. Также его включили в Зал славы мюнхненцев. Теперь, вероятно, Швайни сможет помочь клубу в новой должности.