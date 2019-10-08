Чемпион мира по футболу Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Известный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 35-летний хавбек сообщил в своём Instagram.

«Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце», — написал Швайнштайгер.

Немец на протяжении карьеры играл за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Чикаго Файр».

С «Баварией» он восемь раз выиграл Бундеслигу, семь — Кубок Германии, по два раза — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе МЮ он стал победителем Кубка Англии.

За сборную Германии он провёл 121 матч, забил 24 мяча и стал чемпионом мира 2014 года. В его активе также серебро и бронза чемпионатов Европы, две бронзы чемпионатов мира, а также бронза на Кубке конфедераций.

Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.