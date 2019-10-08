Чемпион мира по футболу Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Известный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Чемпион мира по футболу Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
  • © Andrew Bershaw/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом 35-летний хавбек сообщил в своём Instagram.

«Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвящённое этому виду спорта, навсегда останется в моём сердце», — написал Швайнштайгер.

Немец на протяжении карьеры играл за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Чикаго Файр».

С «Баварией» он восемь раз выиграл Бундеслигу, семь — Кубок Германии, по два раза — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе МЮ он стал победителем Кубка Англии.
За сборную Германии он провёл 121 матч, забил 24 мяча и стал чемпионом мира 2014 года. В его активе также серебро и бронза чемпионатов Европы, две бронзы чемпионатов мира, а также бронза на Кубке конфедераций.

Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить