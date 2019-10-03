Экс-футболист «Зенита» Маркизио объявил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.
Экс-футболист «Зенита» Маркизио объявил о завершении карьеры
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Иногда случается так, что именно сердце берёт верх над разумом, поэтому я решил остановиться», — написал Маркизио в своём Instagram.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. Большую часть своей карьеры — 12 лет — он провёл в туринском «Ювентусе», воспитанником которого является. Ещё один год он играл за «Эмполи» на правах аренды.

Маркизио является семикратным чемпионом Италии, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также победителем РПЛ. 

Ранее Икер Касильяс заявил, что готов завершить карьеру, если это потребуется.

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