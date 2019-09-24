Касильяс заявил, что готов завершить карьеру, если это потребуется

Испанский голкипер Икер Касильяс, перенёсший инфаркт и операцию на сердце, рассказал, что готов завершить карьеру, если будет существовать реальная угроза его здоровью.

«Я в порядке и постепенно поправляю физическую форму. Это медленный процесс, но те, кто пережил сердечный приступ, прекрасно знают, что лекарства приучают вас быть осторожными. Доктор будет наблюдать за изменением моего состояния до марта, и если будет риск, то я на него не пойду. День, когда решу завершить карьеру, восприму абсолютно спокойно», — приводит слова Касильяса Marca.

В мае Касильяс перенёс инфаркт. Футболист почувствовал себя плохо на тренировке «Порту». Впоследствии Касильяс перенёс операцию на сердце и занял должность в административном штате португальского клуба.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан обеспокоен большим количеством травм у игроков «Реала».