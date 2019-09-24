Зидан обеспокоен большим количеством травм у игроков «Реала»
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«Я не волнуюсь, но количество травм у игроков «Реала» меня беспокоит. Я не хочу, чтобы мои игроки получали травмы. Это часть футбола, которую мы не контролируем полностью. Мы заботимся о наших игроках, но должны признать, что время от времени случаются травмы. Матчи отнимают много сил, и игроки не получают достаточного количества отдыха», — приводит слова Зидана AS.
В настоящее время в списке травмированных значатся Марко Асенсио, Лука Модрич, Марсело и Ферлан Менди.
Ранее сообщалось, что СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение Зидана.