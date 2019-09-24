Зидан обеспокоен большим количеством травм у игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о большом количестве травмированных игроков в составе его команды.

«Я не волнуюсь, но количество травм у игроков «Реала» меня беспокоит. Я не хочу, чтобы мои игроки получали травмы. Это часть футбола, которую мы не контролируем полностью. Мы заботимся о наших игроках, но должны признать, что время от времени случаются травмы. Матчи отнимают много сил, и игроки не получают достаточного количества отдыха», — приводит слова Зидана AS.

В настоящее время в списке травмированных значатся Марко Асенсио, Лука Модрич, Марсело и Ферлан Менди.

Ранее сообщалось, что СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение Зидана.