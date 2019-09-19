СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение Зидана

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Мадридский «Реал» будет вынужден заплатить €80 млн главному тренеру команды Зинедину Зидану в случае его увольнения.
СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение Зидана
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, в случае увольнения мадридский «Реал» будет вынужден заплатить главному тренеру команды Зинедину Зидану €80 млн компенсации. По информации источника, руководство клуба рассматривает подобную возможность. В качестве главного претендента на замену французу называется экс-наставник «сливочных» Жозе Моуринью.

Контракт Зидана с «Реалом» действителен до лета 2022 года. В настоящее время команда занимает четвёртое место в Примере, а в Лиге чемпионов стартовала с поражения 0:3 от ПСЖ.

Ранее Зидан рассказал о причинах поражения «Реала» от ПСЖ в матче Лиги чемпионов.

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