СМИ подсчитали, во сколько «Реалу» обойдётся увольнение Зидана
- Reuters
Как сообщает Sport.es, в случае увольнения мадридский «Реал» будет вынужден заплатить главному тренеру команды Зинедину Зидану €80 млн компенсации. По информации источника, руководство клуба рассматривает подобную возможность. В качестве главного претендента на замену французу называется экс-наставник «сливочных» Жозе Моуринью.
Контракт Зидана с «Реалом» действителен до лета 2022 года. В настоящее время команда занимает четвёртое место в Примере, а в Лиге чемпионов стартовала с поражения 0:3 от ПСЖ.
Ранее Зидан рассказал о причинах поражения «Реала» от ПСЖ в матче Лиги чемпионов.