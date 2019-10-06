Дубль Адамяна в ворота «Баварии», сломанная рука Льориса и удаление Головина: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» в чемпионате Англии, после того как уже на третьей минуте вратарь лондонцев Уго Льорис сломал руку. «Ливерпуль» благодаря пенальти в компенсированное время обыграл «Лестер» и продлил победную серию. Дебютный гол Эдена Азара помог «Реалу» обыграть преследовавшую его «Гранаду». Дубль Саркиса Адамяна принёс «Хоффенхайму» три очка в матче с «Баварией». Александра Головина удалили с поля в проигранном матче «Монако» с «Монпелье». RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Разгром «Тоттенхэма» после сломанной руки

Футбольная суббота в Европе началась с матча «Брайтона» и «Тоттенхэма», в котором фаворитам из Лондона суждено было испытать настоящие мучения. Уже на третьей минуте Паскаль Гросс навесил в штрафную гостей, вратарь Уго Льорис опрометчиво выбил мяч в поле, и его тут же добил Нил Мопе. У француза не было никаких шансов спасти ворота: после удара мяча он неудачно приземлился на левую руку и сломал её. От боли он даже потерял сознание, и врачи ещё долго приводили чемпиона мира в чувство. Только на восьмой минуте вместо Льориса вышел его сменщик Пауло Гассанинга.

Аргентинский вратарь героем своей команды не стал. До конца первого тайма он тоже неудачно отразил удар пяткой 19-летнего Аарона Коннолли, после которого юный футболист сам же добил мяч. Ирландец затем и вовсе оформил дубль, прицелившись в дальний угол, до которого Гассанинге было не допрыгнуть. Коннолли стал первым со времён легендарного Робби Кина представителем своей страны, который оформил дубль в матче АПЛ в возрасте до 20 лет. Из-за травмы Льориса и точности ирландского юноши «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение и занял по итогам дня седьмое место в турнирной таблице. «Брайтон» же прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.

Продолжение победной серии «Ливерпуля»

Ещё одна сенсация едва не грянула в Ливерпуле. В гости к победителям Лиги чемпионов приехал «Лестер», успевший перед этим забраться в первую тройку чемпионата Англии. «Ливерпуль» к тому времени одержал 16 побед подряд в АПЛ с учётом прошлого сезона, но едва не прервал эту свою выдающуюся серию из-за гола Джеймса Мэддисона, которым тот сравнял счёт на 80-й минуте.

От потери очков подопечных Юргена Клоппа спас пенальти за фол на Садио Мане, который первым отличился в этом матче ещё в первом тайме. Нарушение против сенегальца, которое произошло уже в компенсированное время, пришлось дополнительно проверять на видеоповторе, но он подтвердил первоначальное решение судьи. Джеймс Милнер пошёл пробивать пенальти в столь ответственный момент и принёс «Ливерпулю» 17-ю победу, отчего на поле незамедлительно выпыхнула потасовка между игроками: в «Лестере» всё ещё не были согласны с назначенным наказанием.

Манкунианцам теперь надо выиграть следующую встречу с «Манчестер Юнайтед», чтобы повторить абсолютный рекорд, принадлежащий «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Они в разное время выигрывали 18 матчей подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Дебютный гол Азара за «Реал»

В Лиге чемпионов у «Реала» дела идут весьма плохо, но зато в родной Примере подопечные Зинедина Зидана впервые за долгое время уверенно чувствуют себя на первом месте турнирной таблицы. Свою беспроигрышную серию мадридцы продлили в матче с «Гранадой», которая уступала всего одно очко «королевскому клубу» перед восьмым туром.

Начался матч с шестого гола Карима Бензхема в этом сезоне, который позволил ему разделить лидерство в гонке бомбардиров. Под занавес первого тайма произошло событие, которого уже давно ждали болельщики «Реала». Новичок команды Эден Азар перекинул с линии штрафной мяч через вратаря и удвоил счёт, а сам оформил первый гол за испанскую команду.

После перерыва могло показаться, что «Гранада» повержена окончательно — Лука Модрич отправил в ворота гостей ещё один мяч. Но как раз после этого они разыгрались, и Альфонсу Ареоле пришлось дважды капитулировать в течение восьми минут. «Реал» прошлогоднего образца вполне мог бы в такой ситуации дрогнуть, но вернуть уверенность команде помог вышедший на замену Хамес Родригес. Он установил окончательный счёт 4:2 в пользу «королевского клуба».

Дубль Адамяна в ворота «Баварии»

«Бавария» потерпела первое поражение в чемпионате Германии в этом сезоне. Проблемы мюнхенцам создал «Хоффенхайм» и персонально армянский нападающий этого клуба Саркис Адамян.

26-летний форвард провёл большую часть карьеры в низших немецких лигах, и матч с «Баварией» стал для него лишь третьим в Бундеслиге. Но Адамян смог дважды поразить ворота Мануэля Нойера и принести «Хоффенхайму» необходимую победу — к тому времени клуб имел меньше очков, чем проведённых игр. Мюнхенцы ответили одним мячом в исполнении Роберта Левандовски, чего болельщики команды никак не ждали после сумасшедшего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Пятивластие в Германии

Поражением «Баварии» не воспользовался ни один немецкий клуб, игравший в субботу. Все команды, которые уступали ей один балл, как по заказу сыграли вничью. Такой результат должен быть обиден для «Шальке» — её футболисты заранее знали, что победа выведет их на первое место, и они вели в матче с «Кёльном», но пропустили в компенсированное время. Также упустил победу «Байер» — на гол Кевина Фолланда леверкузенцы быстро получили ответ в виде точного удара Кристофера Нкунку из «Лейпцига», в результате чего обе команды остались на одном уровне с «Баварией».

Единственным клубом-лидером, который мог быть доволен ничьей, стал «Фрайбург». Он поделил очки с дортмундской «Боруссией», которая к середине второго тайма повела со счётом 2:1. Но за минуту до конца основного времени атака фрайбургцев закончилась автоголом Мануэля Аканджи. По итогам субботних матчей восьмого тура Бундеслигу возглавили пять клубов с 14 очкам. Но всех их в ближайшее время сможет обойти мёнхенгладбахская «Боруссия», которой предстоит встреча с аутсайдером «Аугсбургом».

Красная победа «Милана»

«Милан» после трёх поражений в чемпионате Италии подряд отправился на выезд к «Дженоа», который не побеждал ещё дольше. Но в гостях подопечных Марко Джампаоло едва не постигло ещё одно разочарование. На перерыв они уходили при счёте 0:1 после гола Лассе Шоне в ворота Пепе Рейны, который в 37 лет заменил заболевшего Джанлуиджи Доннарумму.

Однако миланцы сумели тут же отыграться, а игра рукой со стороны Давиде Бираски подарила им и численный перевес на поле, и пенальти, который был тут же реализован. Те же самые бонусы во втором тайме получил и «Дженоа», но сравнять счёт хозяева в компенсированное время не смогли. «Милан» одержал победу в матче, где голов было меньше, чем удалений — ещё по одной красной карточке перед собой увидели игроки на скамейках запасных.

Удаление и поражение Головина

Едва у болельщиков «Монако» возникло ощущение, что дела у команды стали налаживаться и за двумя подряд победами в чемпионате Франции придут новые успехи, как вновь ей пришлось испытать болезненное поражение. Подопечные Леонарду Жардима уступили «Монпелье» у него в гостях со счётом 1:3.

К очередной неудаче монегасков во многом привёл провал в обороне, случившийся в конце первого тайма. «Монпелье» за это время отличился дважды, хотя до этого команды показывали равную игру, а у Александра Головина был отличный момент, чтобы сравнять счёт.

После перерыва хозяева уже обозначили претензии на разгром, и только гол Виссама Бен-Йеддера спас «Монако» от крупной разницы в счёте. На большее гостей не хватило — вскоре Головин получил вторую жёлтую карточку за матч и удалён с поля. В его отсутствие на итоговый результат уже никто не повлиял.

Слуцкий в погоне за лидерами

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал ещё одну победу в чемпионате Нидерландов, которая позволила догнать лидеров турнирной таблицы. Команда российского специалиста обыграла крепкий «Утрехт», который находился неподалёку от вершины турнирной таблицы.

Победу «Витесса» едва не поставила под сомнение травма нападающего Уссамы Таннана, после которой гости как раз сравняли счёт. Но словенцу Тиму Матавжу удалось повторно вывести свой клуб вперёд и принести необходимые три очка. Подопечные Слуцкого имеют те же 20 очков, что и «Аякс» с ПСВ, но они свои матчи девятого тура ещё не проводили.