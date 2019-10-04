Разгром от «Арсенала», сенсация «Александрии» и скандал в Люксембурге: главные события игрового дня Лиги Европы

«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю 18-летнего нападающего Габриэля Мартинелли. Украинская «Александрия» во Львове сенсационно отобрала очки у «Гента». А во время матча «Дюделанжа» и азербайджанского «Карабаха» в Люксембурге на поле появился дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. RT рассказывает о главных событиях игрового дня Лиги Европы.

Новый разгром от «Лудогорца» и боевая ничья в Турции

Если для ЦСКА первые матчи на стадии группового этапа получились далеко не самыми удачными, то «Лудогорец» умудрился выиграть две встречи с суммарным счётом 8:1. На такой старт, пожалуй, не смели рассчитывать даже самые оптимистично настроенные болгарские болельщики.

Между тем вслед за футбольным избиением армейцев коллектив из Разграда на выезде разгромил чемпиона Венгрии «Ференцварош». Причём счёт уже на первой минуте открыл Йоди Лукоки. А под занавес первого тайма отличился бразильский защитник Рафаэл Форстер. Не смутило гостей даже последовавшее вслед за этим удаление Драгоша Григоре. После перерыва Форстеру удалось оформить дубль, который стал для футболиста лишь вторым в карьере.

А вот соперники «Краснодара» по группе С «Трабзонспор» и «Базель» разошлись миром в Турции. Обе команды забили по два мяча. Сначала соперники обменялись голами в середине первого тайма, а затем ближе к концу матча.

Историческая ничья для «Александрии» и счастливые перекладины «Динамо»

Пока ЦСКА с «Краснодаром» разочаровывали российских болельщиков, «Александрия» с киевским «Динамо» добились куда более удобоваримых результатов. Оба украинских коллектива довольствовались ничьей. «Александрия» вовсе сумела сотворить сенсацию.

Скромная команда из одноимённого городка с населением более 80 тыс. человек, которая домашние матчи вынуждена проводить во Львове из-за несоответствия собственного стадиона требованиям УЕФА, сумела остановить один из сильнейших коллективов Бельгии — «Гент».

Не смутил хозяев даже пропущенный уже на шестой минуте мяч. После перерыва на него сумел ответить Артём Ситало. Больше голов в этой встрече не было, а «Александрия» набрала первое историческое очко на групповом этапе еврокубков. К слову, в состав «Гента» попали сразу два украинских футболиста, Игорь Пластун и Роман Яремчук, но огорчить соперника из родной страны им не удалось.

А «Динамо» на выезде так и не сумело распечатать ворота представляющего Швейцарию «Лугано». Обе команды имели немало опасных моментов, но выше всяких похвал в этот вечер действовали вратари. Вдобавок за гостей сразу дважды по ходу матча сыграла перекладина.

Дубль 18-летнего бразильца за четыре минуты и 23 удара по воротам

А самый крупный разгром игрового дня был зафиксирован в Лондоне, где «Арсенал» отправил четыре безответных мяча в ворота другой бельгийской команды — «Стандарда». При этом Унаи Эмери предоставил отдых своим лидерам и выпустил на поле молодых ребят, в частности 18-летнего бразильского нападающего Габриэля Мартинелли, который летом переехал в Англию из «Итуано» почти за €7 млн.

В результате именно юный форвард стал главным героем матча. Для начала футболист оформил дубль в течение четырёх минут, а уже после перерыва помог забить дебютный мяч в составе «Арсенала» и Даниелю Себальосу. Между этими событиями уместился гол другого молодого таланта «канониров» — 20-летнего Джо Уиллока. В результате уже в середине первого тайма хозяева повели — 3:0, и матч можно было заканчивать досрочно.

Но подопечные Эмери на этом не остановились и вполне могли забить пять-шесть мячей, особенно в концовке, когда игра уже шла в штрафной «Стандарда». Больше всех старался Мартинелли, который очень хотел оформить хет-трик. Пусть достичь цели ему было не суждено, Габриэль сумел впервые ярко заявить о себе на всю Европу именно в этот день.

Ноль ударов МЮ в створ и высокий ребёнок для Джеймса

Другой английский топ-клуб, «Манчестер Юнайтед», испытывающий серьёзные проблемы на старте сезона, потерпел очередную неудачу. На этот раз подопечные Уле-Гуннара Сульшера не сумели обыграть на выезде «АЗ Алкмар». Мало того, впервые в истории «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара в створ ворот за 90 минут в Лиге Европы. Таким образом, команда продлила безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах до десяти матчей.

А полузащитник манкунианцев Даниэль Джеймс вдобавок попал в достаточно курьёзную ситуацию. Невысокий валлиец на традиционном предматчевом построении вывел на поле ребёнка, который оказался с ним одного роста. В результате Даниэлю, пока играл гимн Лиги Европы, приходилось буквально выглядывать из-за спины рослого мальчика, что стало в Англии поводом для большого количества шуток.

Дрон с флагом и остановка игры на 15 минут

К сожалению, не обошёлся игровой день и без достаточно серьёзного скандала. Причём произошёл он в матче, где подобного точно не ждали — «Дюделанж» — «Карабах». По ходу первого тайма чемпион Азербайджана уверенно громил соперника, как вдруг над полем на 32-й минуте появился неизвестно откуда взявшийся дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Один из футболистов гостей попытался сбить летательный аппарат, но не смог этого сделать, после чего главный тренер команды Гурбан Гурбанов увёл подопечных с поля. Однако спустя 15 минут встреча возобновилась, и в итоге «Карабах» одержал уверенную победу — 4:1. Гурбанов же после финального свистка назвал эпизод с флагом провокацией.

«Да, в раздевалке ребята были расстроены, разозлились, и было тяжело их снова настроить на матч. Однако я в любом случае благодарен своим игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. И теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация вновь повторится. Как по мне, каждый раз делать такое — это дёшево», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.