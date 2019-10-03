«Лудогорец» разгромил «Ференцварош» в матче ЛЕ

Болгарский «Лудогорец» одержал разгромную победу над венгерским «Ференцварошем» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Будапеште, на «Гроупама Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лудогорцу» принесли голы Йоди Лукоки и Рафаэла Форстера, оформившего дубль.

С 43-й минуты гости играли в большинстве после удаления игрока Драгоша Григоре, получившего две жёлтые карточки по ходу матча.

В третьем туре «Лодогорец» на своём поле примет «Эспаньол», а «Ференцварош» на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы.