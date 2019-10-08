Лёв: в сборной Германии всегда найдётся место для Швайнштайгера
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«Бастиан — один из лучших игроков в истории немецкого футбола. У нас всегда найдётся для него место, если он вдруг захочет», — приводит слова Лёва Twitter Bayern & Germany.
35-летний Швайнштайгер провёл 121 матч за сборную Германии, на его счету 24 забитых мяча и 39 голевых передач, а также титул чемпиона мира 2014 года.
Ранее сообщалось, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.