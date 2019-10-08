Лёв: в сборной Германии всегда найдётся место для Швайнштайгера

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв прокомментировал решение полузащитника Бастиана Швайнштайгера завершить карьеру.

«Бастиан — один из лучших игроков в истории немецкого футбола. У нас всегда найдётся для него место, если он вдруг захочет», — приводит слова Лёва Twitter Bayern & Germany.



35-летний Швайнштайгер провёл 121 матч за сборную Германии, на его счету 24 забитых мяча и 39 голевых передач, а также титул чемпиона мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.



