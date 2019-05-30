Голкипер «Арсенала» Чех провёл свой последний матч в карьере

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Финал Лиги Европы с «Челси» стал последним матчем в карьере вратаря «Арсенала» Петра Чеха.

Примечательно, что до перехода в «Арсенал» Чех выступал за «Челси» на протяжении 11 лет. 

Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. После выступлений на родине за «Хмел» и «Спарту» он перешёл во французский «Ренн». С 2004 по 2015 год Чех защищал ворота «Челси», после чего перебрался в «Арсенал». 

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее сообщалось, что Чех станет спортивным директором «Челси».

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