Голкипер «Арсенала» Чех провёл свой последний матч в карьере

Финал Лиги Европы с «Челси» стал последним матчем в карьере вратаря «Арсенала» Петра Чеха.

Примечательно, что до перехода в «Арсенал» Чех выступал за «Челси» на протяжении 11 лет.

Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. После выступлений на родине за «Хмел» и «Спарту» он перешёл во французский «Ренн». С 2004 по 2015 год Чех защищал ворота «Челси», после чего перебрался в «Арсенал».

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Чех станет спортивным директором «Челси».