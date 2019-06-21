«Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба

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Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех назначен на пост технического директора футбольного клуба.
«Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт синих.

На этой должности Чех сменил Майкла Эменало. В функции Чеха теперь будут входить консультации по всем техническим вопросам, а также по вопросам производительности команды. Помимо этого он будет отвечать за связь академии с главной командой.

Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. После выступлений на родине за «Хмель» и «Спарту» он перешёл во французский «Ренн». С 2004 по 2015 год Чех защищал ворота «Челси», после чего перебрался в «Арсенал», за который выступал до конца нынешнего сезона. 

Ранее сообщалось, что Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдёт в «Челси».

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