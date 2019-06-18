СМИ: Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдёт в «Челси»
- Reuters
Как сообщает Mirror, Терри вошёл в число потенциальных кандидатов на замену нынешнему наставнику «Дерби Каунти» Фрэнку Лэмпарду, который может в ближайшее время возглавить «Челси».
38-летний Терри провёл прошлый сезон в качестве ассистента главного тренера бирмингемской «Астон Виллы». Для Лэмпарда сезон-2018/19 также стал первым в тренерской карьере.
Ранее сообщалось, что владелец «Дерби Каунти» хочет убедить Лэмпарда не уходить из клуба.