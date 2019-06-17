Владелец «Дерби» заявил, что хочет убедить Лэмпарда не уходить из клуба
- Reuters
«Мы дали понять всем и самому Фрэнку, что хотим сохранить его на долгие годы. Если «Челси» хочет пригласить Лэмпарда, они должны сделать предложение. Пока мы продолжаем готовиться к сезону согласно плану, работать с Фрэнки, убеждая его в том, насколько все хотят сохранить его в команде», — цитирует Морриса Derby Telegraph.
Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард называется основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» после того, как лондонский клуб покинул Маурицио Сарри.
Ранее футболисты «Челси» Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри.