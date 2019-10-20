«Интер» взял верх над «Сассуоло» в восьмом туре Серии А

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Миланский «Интер» на выезде одержал победу над «Сассуоло» в восьмом туре итальянской футбольной Серии А.
«Интер» взял верх над «Сассуоло» в восьмом туре Серии А
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Встреча прошла в Сассуоло и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «нерадзурри» по дублю оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, причём оба игрока один из своих мячей забили с пенальти. Хозяева ответили голами Доменико Берарди, Филипа Джуричича и Жереми Бога.

«Интер» набрал 21 очко и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» располагается на 15-й строчке, имея в своём активе шесть баллов.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью».

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