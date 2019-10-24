«Бенфика» вырвала победу в матче ЛЧ с «Лионом» благодаря голу на 86-й минуте
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Встреча, прошедшая в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Бенфика» забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Рафаэл Силва. «Лион» на 70-й минуте ответил голом Мемфиса Депая.
На 86-й минуте победный для «Бенфики» мяч забил вышедший на замену Пицци.
В четвёртом туре «Лион» примет «Бенфику» на «Стад де Люмьер». Матч состоится 5 ноября.
Ранее сообщалось, что дубль Дриса Мертенса помог «Наполи» обыграть «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.