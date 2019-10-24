Мертенс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Наполи», опередив Марадону
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Теперь на счету Мертенса, защищающего цвета неаполитанцев с 2013 года, значатся 116 точных ударов в официальных матчах всех турниров, включая международные, — на один больше, нежели у легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.
Лучшим бомбардиром в истории «Наполи» является словацкий полузащитник Марек Хамшик, выступавший за клуб с 2007 по 2019 год и отметившийся 121 забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.