«Роналду сказал, что им было тяжело»: что говорили игроки и тренеры после победы «Ювентуса» над «Локомотивом» в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что его команде было непросто взломать оборону «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Сёмин. В то же время он заявил о нехватке физических кондиций у своих подопечных. По его словам, это помешало им сдерживать прессинг со стороны соперника на протяжении всей встречи. Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что туринцы были обескуражены голом в свои ворота.

«Не довели хорошее дело до конца»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Москвичи вели на протяжении большей части игры, но на 77-й и 79-й минутах Пауло Дибала оформил дубль и вывел итальянцев вперёд.

Несмотря на обидное поражение, главный тренер гостей Юрий Сёмин остался доволен выступлением своих подопечных. Он отметил, что команда реализовала 100% своих возможностей, однако в концовке оказалась не готова к действиям соперника.

«Конечно, есть разочарование, потому что не довели хорошее дело до конца. Наверное, всё-таки были причины. Во-первых, произошли большие изменения, замены в «Ювентусе». Мы не могли быстро среагировать на этих игроков. Со стороны туринцев постоянно присутствовало давление, и оно преобразилось в голы. В частности, мы проиграли центральную зону — два удара», — поделился впечатлениями наставник в эфире «Матч ТВ».

Он посетовал и на кадровые проблемы в составе своей команды. В частности, речь идёт о защитнике Бенедикте Хёведесе и полузащитниках Владиславе Игнатьеве и Гжегоже Крыховяке, пропускавших предыдущие матчи.

«Почему не делал замены? Дело не в том, что некого выпускать, — у нас семь игроков было в запасе. Но я посчитал, что эти ребята доведут всё до положительного результата. Не получилось. План всегда реализовывают футболисты, но у них не хватило физических кондиций. Если бы до этого они не были травмированы, были бы в лучшей форме», — добавил Сёмин.

Кроме того, наставник отдал должное таланту футболистов «Ювентуса», с которыми непросто соперничать на поле. По его словам, железнодорожники получили ценный опыт игры против столь сильного соперника. В заключение он рассказал, о чём беседовал с нападающим Криштиану Роналду после финального свистка.

«Криштиану говорил, что им было тяжело. Спрашивал, не могли бы мы побольше раскрыться. Ответил, что раскройся мы больше, нам было бы сложнее самим», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В свою очередь, игроки «Локомотива» также признали, что исход матча решили их недочёты в концовке. Так, по словам автора единственного гола в ворота Войцеха Щенсны Алексея Миранчука, команда не сумела справиться с прессингом со стороны туринцев.

«Забили мяч, но было тяжело. Они хорошо играют в пас, перед штрафной — в одно касание, все двигаются. Исполнительское мастерство — на высшем уровне. В конце немного подустали, какие-то сантиметры недоработали, и сразу за это наказали. Очень тяжело, но можно бороться. Просто где-то нужно быть чуть более сконцентрированными. И если реализовывать свои моменты, то шансы с такими командами есть», — объяснил полузащитник.

Он подтвердил слова Сёмина о том, что москвичи находились не в лучшей форме.

«Что помешало набрать очки? Было тяжело физически, большую часть времени оборонялись. Подходы были, и надо выжимать больше из таких моментов», — заключил Миранчук.

Хёведес признался, что ему было приятно выйти на поле против команды, в которой он успел поиграть перед переездом в Россию. В то же время защитник выразил сожаление по поводу упущенных шансов «Локомотива».

«Хотелось бы увезти в Москву одно или три очка. Думаю, мы заслужили чуть больше, чем поражение. Но, в конце концов, разницу делает то, что у «Ювентуса» есть такие игроки, как Дибала. Они могут изменить игру всего за четыре минуты. Что касается отсутствия замен, то да, немного устали в концовке. Наверное, это главная причина, по которой пропустили. Но я ведь не тренер, ему виднее», — отметил немец.

Несмотря на нынешний результат, в «Локомотиве» уверены, что перед ответным матчем команда учтёт свои ошибки и сумеет взять реванш.

«Думаю, в Москве игра будет похожа на сегодняшнюю. Вы видели, что у «Юве» можно выиграть, мы забили и долго вели в счёте, просто было пять минут, где нам не хватило концентрации на 100%. Но шансы на победу у нас были», — подчеркнул Хёведес.

«Левая нога Дибалы сыграла свою роль»

Несмотря на победу, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри остался не полностью удовлетворён ходом матча. По его словам, туринцы владели инициативой на поле, имели множество шансов, однако не сумели их реализовать. Он предположил, что встреча могла завершиться с большей разницей в счёте.

«В подобных матчах кажется, что можешь контролировать любой момент, но почему-то не забиваешь. В такой интенсивности мы даже не могли подумать, что получим гол. Это было самое страшное, потому что не знали, как реагировать. Но в итоге смогли развернуть игру и показали разницу между двумя командами», — заявил специалист.

При этом он отдал должное футболистам «Локомотива», особенно выделив Алексея Миранчука.

«Не знаю, как «Локомотив» сыграет в ответной игре. Если у них будет такой же подход, наверное, они будут претендовать на место в Лиге Европы. Мне понравился 59-й номер. Левая нога у него в порядке. Выходить против команды с таким уровнем интенсивности непросто. Сегодня им не удалось сыграть так же, как в Леверкузене», — добавил Сарри.

Защитник Леонардо Бонуччи отметил, что «старая синьора» действовала слишком мягко в первой половине встречи, что привело к пропущенному голу.

«После перерыва команда заиграла с большей агрессией. Сказали друг другу, что если проявим терпение, то можем и должны одерживать победу. И мы это сделали. Конечно, у такой команды, как «Ювентус», солидный состав и каждый игрок знает, что должен делать на поле. Исход матчей решает мастерство футболистов — Роналду, Игуаина, Бернардески и того же Дибалы, как это случилось сегодня», — рассказал Бонуччи.

Вратарь чёрно-белых Щенсны также отметил характер партнёров, которые проявили терпение и сумели найти бреши в обороне соперника.

«Победа далась с трудом, но мы контролировали игру. «Локомотив» был в порядке, однако левая нога Дибалы сыграла свою роль. Россияне действовали намного глубже, чем «Байер», закрывались в защите. Приходилось пробовать разные варианты. В итоге мы сыграли хорошо, но забили только два мяча», — пояснил голкипер.