Тренер «Ювентуса» отметил игру Алексея Миранчука в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал, кто ему понравился в составе российского клуба.

«Понравился 59-й номер. Миранчук, да? Его левая нога совсем неплохая», — приводит слова Сарри «Матч ТВ».

Он также отметил, что красно-зелёным было сложно забить и что «Локомотив» является хорошей командой.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Фабио Капелло заявил, что голкипер железнодорожников Маринато Гилерме ошибся при втором голе «Ювентуса» в матче ЛЧ.