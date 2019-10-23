Капелло считает, что Гилерме ошибся при втором голе «Ювентуса» в матче ЛЧ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о прошедшем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом».
Капелло считает, что Гилерме ошибся при втором голе «Ювентуса» в матче ЛЧ
  • РИА Новости

«Сарри сказал, что «Ювентус» нанёс 28 ударов? Наверное, я смотрел другой матч. Это не мои данные, мне предоставили статистику после игры», — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.

По его мнению, «Ювентус» смог победить за счёт двух дальних ударов.

«Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. В любом случае хочу поздравить «Ювентус», — сказал Капелло.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин рассказал, о чём говорил с Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов.

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