Капелло считает, что Гилерме ошибся при втором голе «Ювентуса» в матче ЛЧ
- РИА Новости
«Сарри сказал, что «Ювентус» нанёс 28 ударов? Наверное, я смотрел другой матч. Это не мои данные, мне предоставили статистику после игры», — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.
По его мнению, «Ювентус» смог победить за счёт двух дальних ударов.
«Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. В любом случае хочу поздравить «Ювентус», — сказал Капелло.
«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.
Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин рассказал, о чём говорил с Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов.