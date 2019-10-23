Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
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«Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Дмитрия Баринова, Гжегожа Крыховяка, Владислава Игнатьева, Бенедикта Хёведеса. В конце кондиций не хватило», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что игроки «Локомотива» «недоработали какие-то сантиметры» и за это «Ювентус» наказал команду.

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