Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
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«Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Дмитрия Баринова, Гжегожа Крыховяка, Владислава Игнатьева, Бенедикта Хёведеса. В конце кондиций не хватило», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.
«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.
Ранее Алексей Миранчук заявил, что игроки «Локомотива» «недоработали какие-то сантиметры» и за это «Ювентус» наказал команду.