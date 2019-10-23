Миранчук: недоработали какие-то сантиметры, и «Ювентус» нас наказал

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мой гол? Игровой момент – поймал соперника на противоходе, отдал пас. Думал, Жоао Мариу вернёт обратно, но мяч после удара отскочил ко мне — оставалось попасть в ворота», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

Он отметил, что в целом «Локомотив» неплохо сыграл против «Ювентуса».

«Но они хорошо играют в пас перед штрафной, играют в касание, исполнительское мастерство на высочайшем уровне. Мы в конце подустали. Недоработали какие-то сантиметры, и нас наказали. Физически тяжело. Мы оборонялись большую часть времени. Нужно было играть более сконцентрированно, были подходы — должны были выжимать из них больше», — добавил 24-летний хавбек.

«Локомотив» на выезде уступил Ювентусу со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Василий Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заслуживает высочайшей оценки за игру с «Ювентусом».