Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заслуживает высочайшей оценки за игру с «Ювентусом»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заслуживает высочайшей оценки за игру с «Ювентусом»
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«Игра боевая, достойная и заслуживающая уважения к игрокам и всему тренерскому штабу. Все сработали отлично и заслуживают высочайшей оценки. В тяжелейшей ситуации, когда у нас много травмированных игроков и только вставших из лазарета, команда выдаёт игру на уровне европейского футбола, да ещё и в гостях», — приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».

Он отметил, что «Локомотив» намерен дать бой «Ювентусу» на своём поле. Игра пройдёт в Москве на «РЖД Арене» 6 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.

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