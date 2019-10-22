Против Роналду без трёх нападающих: «Ювентус» принимает «Локомотив» в матче 3-го тура ЛЧ

Московский «Локомотив» на выезде встречается с итальянским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. После двух матчей подопечные Юрия Сёмина занимают третью строчку в турнирной таблице квартета D и отстают от своих соперников на один балл. В этой встрече красно-зелёные не смогут рассчитывать на травмированных Антона Миранчука, Фёдора Смолова, Луку Джорджевича и Джефферсона Фарфана. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф