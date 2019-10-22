Против Роналду без трёх нападающих: «Ювентус» принимает «Локомотив» в матче 3-го тура ЛЧ

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Сергей Стариков
Московский «Локомотив» на выезде встречается с итальянским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. После двух матчей подопечные Юрия Сёмина занимают третью строчку в турнирной таблице квартета D и отстают от своих соперников на один балл. В этой встрече красно-зелёные не смогут рассчитывать на травмированных Антона Миранчука, Фёдора Смолова, Луку Джорджевича и Джефферсона Фарфана. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Против Роналду без трёх нападающих: «Ювентус» принимает «Локомотив» в матче 3-го тура ЛЧ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 22 октября 2019

    Нарушение правил на половине поле «Локомотива». Роналду пытался совершить очередной рывок, но был сбит Мурило. Арбитр не стал показывать легионеру гостей жёлтую карточку. (23')

  • Хозяева очень много контролируют мяч. После половины первого тайма в этом компоненте подопечные Сарри ведут с соотношением 70 на 30 процентов. Эти атаки нередко доходят до ударов, но пока не опасных. Роналду снова пробил издали, но Гильерме на месте. (22')

  • И сразу «Ювентус» отвечает опаснейшей атакой. С правого фланга был исполнен прострел в штрафную, но Роналду не смог попасть в ворота с пяти метров. Счёт остался прежним. (20')

  • «Ювентус» продолжает контролировать мяч без продвижения, за что получает порцию критики со стороны болельщиков. Свист на стадионе «Альянц». (19')

  • Первая жёлтая карточка в матче. Матюиди получает «горчичник» за грубый фол против Эдера. (18')

  • Игнатьев потерял мяч, чем мгновенно воспользовались подопечные Сарри. Бентанкур подхватил мяч и дотащил его до границы штрафной «Локомотива». Пас получил Роналду, но закопался, и его удар был заблокирован. (17')

  • А вот и первый удар в створ ворот. Роналду получил передачу в радиусе 25 метров от ворот и решил проверить Гильерме. Российский голкипер уверенно зафиксировал мяч. (16')

  • После стартового натиска хозяева немного сникли. Подопечные Сарри действуют уверенно, но пока не могут создать остроту у ворот Гильерме. Гости очень чётко играют в обороне. (14')

  • Снова Миранчук оказывается на острие атаки «Локомотива», но в очередной раз его накрывают. Но постепенно красно-зелёные смотрятся всё увереннее и увереннее. (12')

  • «Локомотив» чуть было не позволил «Ювентусу» организовать прорыв в штрафную. Неудачный розыгрыш мяча в центре поля завершился перехватом Роналду и последующим рывком Хедиры. Однако немец не смог пробить — уверенно сыграл Чорлука. (11')

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