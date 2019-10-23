Дубль Дибалы в ответ на гол Миранчука: как «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря голу Алексея Миранчука подопечные Юрия Сёмина вели на протяжении 47 минут, но не смогли удержать победный счёт. Хозяева нанесли 27 ударов по воротам Маринато Гильерме, а главным героем встречи стал Пауло Дибала, оформивший дубль за три минуты.

В преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов «Локомотив» рассматривался как явный аутсайдер противостояния с «Ювентусом». Об этом говорило множество факторов, включая звёздный состав туринского коллектива, а также обилие кадровых проблем у самих железнодорожников. Из-за различного рода травм красно-зелёные лишились ряда ключевых футболистов, причём большинство из них составляли костяк атакующей линии.

Так, в Турин не полетели Фёдор Смолов, Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан. Положение осложнялось отсутствием полузащитников атакующего плана — Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Первый уже давно является лидером команды, а второй незаменим при резких контратаках. Не обошлось и без потерь в оборонительной линии, в которой недосчитались левого защитника Мацея Рыбуся из-за травмы паха.

Таким образом, Сёмину было необходимо не только решить проблему Криштиану Роналду и Пауло Дибалы, но и заново наладить связи в линии нападения. В отсутствие вышеназванных исполнителей единственным кандидатом на позицию форварда остался Эдер, за последние два сезона отметившийся семью забитыми мячами. Причём отличался он исключительно в дуэлях с коллективами среднего и более низкого уровней. Так, по два раза он огорчал «Балтику» и «Енисей», ещё по разу забил «Тамбову», «Оренбургу» и «Арсеналу».

К этой встрече «Ювентус» также подходил в неполном составе, но его потери были в разы скромнее. Так, Сарри не мог рассчитывать на хавбеков Дугласа Косту и Аарона Рэмзи, а также голкипера Маттию Перина. При этом наибольший удар по «старой синьоре» нанесло отсутствие защитника Джорджо Кьеллини. В конце августа он порвал крестообразную связку на тренировке и вернётся на поле лишь в 2020 году.

Начало напомнило встречу «Локомотива» с «Байером». «Ювентус» безраздельно владел инициативой, но никак не мог совершить полноценный прорыв в штрафную. Подопечные Сёмина действовали выше всяких похвал и сдерживали главную атакующую силу туринцев. Криштиану Роналду был вынужден опускаться ближе к центру поля, а зачастую и вовсе уходить на фланг, что явно снижало его продуктивность. Тем не менее именно португалец был самым активным представителем бьянконери в первом тайме и записал на свой счёт не один удар по воротам.

В течение первых десяти минут железнодорожники не помышляли о контратакующих действиях, но со временем набрались смелости. Алексей Миранчук всё чаще стал возглавлять набеги на ворота Войцеха Щенсны, но завершить их ударом долгое время не получалось. Вместе с ним забеги совершали Эдер, Гжегош Крыховяк и Жоау Мариу, в то время как остальные шестеро спортсменов практически постоянно оставались на своей половине поля.

Ключевой момент произошёл на 30-й минуте. Хозяева здорово разыграли штрафной, но удар головой в исполнении Леонардо Бонуччи оказался неточным. Туринцы настолько расстроились, что позволили своим визави провести полноценный контрвыпад, который завершился голом. Главным героем эпизода стал Миранчук. Сначала он издевательски обыграл всё того же капитана противника и покатил на Жоау Марио. А когда у того не получилось разобраться с Щенсны, сыграл на добивании.

После пропущенного гола «Ювентус» попытался взвинтить темп, но добиться чего-то значимого не сумел. Подопечные Сарри действовали прямолинейно, полагаясь на забросы в штрафную и дальние удары. Но первые перехватывались бдительными Бенедиктом Хёведесом и Ведраном Чорлукой, а вторые оказывались либо неточными, либо заблокированными.

На 41-й минуте мяч всё же оказался в сетке ворот красно-зелёных, но главный арбитр Анастасиос Сидиропулос не указал на центр. В ходе верховой борьбы Роналду нарушил правила на Маринато Гильерме, попав тому ногой по голове. На протяжении нескольких минут врачи оказывали голкиперу помощь, но в итоге он всё же смог продолжить встречу.

За первый тайм «Ювентус» нанёс 12 ударов по воротам «Локомотива», но по-настоящему опасные можно было пересчитать по пальцам. Однако во втором туринцы стали действовать значительно острее и всё чаще заставать вздрагивать немногочисленных болельщиков железнодорожников, посетивших стадион «Альянц». Стоит отметить, что таковых набралось чуть более полутора тысяч.

Одним из ключевых эпизодов второго тайма стало появление на поле Гонсало Игуаина. После его выхода туринцы перестроились на схему с тремя нападающими, что не только развязало руки Роналду и Дибале, но и добавило команде вариативности в атаке. «Старая синьора» значительно прибавила в скорости движения мяча, а железнодорожники стали всё чаще не успевать за перемещениями своих противников. Особенно активно смотрелся Хуан Куадрадо, отвечавший за правый край.

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Тем не менее, на протяжении получаса подопечные Сёмина уверенно удерживали победный счёт, но затем на авансцену вышел Дибала. В течение трёх минут аргентинец дважды зажёг своё имя на табло и принёс «Ювентусу» победу. Причём оба гола стали скорее демонстрацией мастерства нападающего, а не слабостей «Локомотива». Сначала десятый номер филигранно пробил из-за пределов штрафной, а затем сыграл на добивании после дальнего удара Алекса Сандро.

В последние десять минут «Локомотив» пытался атаковать, но на финальный штурм ему не хватило сил. Миранчук и Мариу выделялись своей активностью, но ввиду усталости их партнёры не могли оказать им достойную поддержку. Самый опасный эпизод возник на 89-й минуте, но Алексей угодил в офсайд.

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Турине и потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. Несмотря на эту неудачу, подопечные Сёмина сохранили третье место в квартете D и продолжают оставаться главными претендентами на выход в плей-офф Лиги Европы.