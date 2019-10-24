«Ливерпуль» стал четвёртым английским клубом, забившим 200 мячей в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с бельгийским «Генком», выигранном со счётом 4:1, английский «Ливерпуль» достиг отметки в 200 забитых мячей в рамках турнира.

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Об этом сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter. Юбилейным для «Ливерпуля» стал второй мяч полузащитника Алекса Окслэйда-Чемберлена, отметившегося в поединке голевым дублем. «Ливерпуль» — четвёртый английский клуб, которому удалось забить 200 мячей в Лиге чемпионов. Ранее данное достижение покорилось «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Генк» в Лиге чемпионов.