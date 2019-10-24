Разные таймы, решения Нагельсмана и провальная игра Дугласа: почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ

«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма. В первом петербуржцы уверенно оборонялись и смело контратаковали, а второй — провалили. Переломить ход игры хозяевам помогли грамотные своевременные замены главного тренера Юлиана Нагельсмана. В составе гостей главным антигероем стал Дуглас дос Сантос.

Первый тайм: идеальная игра в обороне и опасные контратаки

К сожалению, отчётная игровая неделя Лиги чемпионов завершилась для российских команд неудачно. «Локомотив» и «Зенит» провели свои матчи по одинаковому сценарию. И железнодорожники, и петербуржцы уходили на перерыв с минимальным преимуществом в счёте, но после перерыва пропускали дважды и в итоге терпели поражение.

Конечно, уровень соперника у коллектива Юрия Сёмина был куда выше. «Ювентус» неизменно ставит перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов, тогда как «Лейпциг» лишь во второй раз участвует в главном еврокубке.

Однако итоги оказались во многом схожими и показательными. Во-первых, обе российские команды сделали ставку на строгую игру в обороне и контратаки. Казалось, «Зенит» в Германии мог действовать и посмелее, ведь подопечные одного из самых талантливых тренеров Европы, 32-летнего Юлиана Нагельсмана, в последнее время выглядели не впечатляюще и не одерживали побед уже больше месяца.

Несмотря на это, Семак рисковать не решился, что, с одной стороны, было вполне объяснимо — всё же «Зенит» играл на выезде с одним из главных конкурентов, и ценность каждого очка в этом матче была невероятно высока. При этом тренерский штаб петербуржцев не стал прибегать к расстановке с тремя центральными защитниками, как это было в Лионе, а обошёлся привычным дуэтом Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого.

Но это не помешало «Зениту» в первом тайме действовать максимально надёжно и практически не допускать опасных моментов у своих ворот. Вспоминается разве что дальний выстрел Конрада Лаймера в перекладину уже на второй минуте. В остальном гости оборонялись спокойно, а при первой возможности выносили мяч вперёд, на Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу.

При этом было даже удивительно, сколько свободного пространства оставляют хозяева на своей половине поля. Казалось, им подопечные Семака воспользуются не раз. И на исходе получаса встречи «Зенит» вышел вперёд. После заброса Дугласа в штрафную игроки «Лейпцига» вынесли мяч на Ракицкого, а тот отправил его в дальний угол.

Второй тайм: перелом в игре и один момент у «Зенита»

Увы, второй тайм получился для петербуржцев полной противоположностью первого. И здесь необходимо отметить грамотные действия Нагельсмана. Молодой специалист неожиданно убрал с поля лучшего бомбардира команды Тимо Вернера, а вместо него выпустил лёгкого техничного Матеуса. Пусть многие болельщики не поняли эту замену, во многом она оказалась правильной, ведь Вернер в первом тайме потерялся в противостоянии с защитниками «Зенита», а свежий бразилец добавил атакам хозяев скорости.

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Также «Лейпциг» сместил вектор самих атак с левого фланга, где великолепно действовал Вячеслав Караваев, на правый. И Дуглас дос Сантос под давлением, к сожалению, сразу поплыл. Не успели команды вернуться на поле, как Конрад Лаймер с Марселем Забитцером разыграли нехитрую стенку как раз на правом краю, и последний отправил мяч в сетку.

А вскоре уже сам Забитцер по невероятной траектории отправил снаряд в дальнюю девятку. Надо ли говорить, что за австрийцем вновь не уследил Дуглас. Бразилец провёл, мягко говоря, не самый лучший матч и стал одним из главных его антигероев.

После второго пропущенного мяча уже Семаку требовалось принять какие-то меры, и он решил перейти на игру в три центральных защитника, бросив в бой Йордана Осорио. Этой рокировкой Сергей Богданович рассчитывал развязать руки в атаке Караваеву и Дугласу. Тут же как раз Осорио чудом не попал в створ после прострела Ракицкого.

Увы, этот момент так и остался единственным опасным для «Зенита» во втором тайме. Нагельсман же вновь ответил на рокировку Семака своей грамотной заменой. Выпустив на поле быстрого нападающего Юссуфа Поульсена, специалист нагрузил защитников «Зенита» дополнительной работой и вынудил петербуржцев вернуться в оборону.

Выход Далера Кузяева с Робертом Маком уже ни на что не повлиял. У российской команды кончились силы, и приехавшие в Германию в большом количестве любители футбола из Санкт-Петербурга так и не дождались финального штурма. К сожалению, остаётся лишь констатировать, что «Зенит» уступил по делу, а Нагельсман переиграл Семака.