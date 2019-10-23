«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
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- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Зенит» забил первым. На 25-й минуте Ярослав Ракицкий успешно сыграл на добивании.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, отличившихся на 49-й и 59-й минутах.
В четвёртом туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч состоится 5 ноября.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.