«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

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Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
  • © Sven Sonntag via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Зенит» забил первым. На 25-й минуте Ярослав Ракицкий успешно сыграл на добивании.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, отличившихся на 49-й и 59-й минутах.

В четвёртом туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч состоится 5 ноября.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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