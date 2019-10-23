«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Зенит» забил первым. На 25-й минуте Ярослав Ракицкий успешно сыграл на добивании.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, отличившихся на 49-й и 59-й минутах.

В четвёртом туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч состоится 5 ноября.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.