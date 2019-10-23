Чемпион России против третьей команды Германии: «Зенит» играет вничью с «Лейпцигом» в матче группового этапа ЛЧ

«Лейпциг» принимает «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы постараются отобрать очки у действующего бронзового призёра первенства Германии и финалиста Кубка страны. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Даничев