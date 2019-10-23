Чемпион России против третьей команды Германии: «Зенит» играет вничью с «Лейпцигом» в матче группового этапа ЛЧ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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23 октября 2019
Забитцер очередную подачу в штрафную «Зенита» загрузил. Пока держатся центральные защитники петербуржцев. Но почти все опасные атаки идут у хозяев через правый фланг. Тяжело приходится Дугласу. (55')
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Продолжает давить «Лейпциг». Дуглас сейчас был вынужден откровенно вынести мяч за боковую. Потом уже Ракицкий с огромным трудом прервал подачу слева. (54')
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Дуглас выполнил мягкую подачу слева в штрафную. Гулачи спокойно и уверенно сыграл на выходе. (53')
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Барриосу возле собственной штрафной досталось по ногам от Куньи. Бразилец извиняется перед оппонентом. (52')
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Гол. Увы, пропускает «Зенит». Забитцер хорошей передачей нашёл в штрафной Лаймера, а тот пробил точно в дальний угол. 1:1. (49')
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И тут же вышедший на замену Кунья проявил себя. После подачи корнера бразилец пожонглировал мячом и пробил через себя. Хорошо, что неточно. (49')
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Заброс в штрафную «Зенита» последовал чуть ли не с центра поля. Дуглас успел первым к мячу и вынес его за лицевую. (48')
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С ходу хозяева взялись за дело и забрали мяч под свой контроль. «Зенит» ждёт возможности для контратаки. (47')
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И у «Лейпцига» уже произошла замена. Матеус Кунья вышел на поле вместо Вернера. Это удивительно, ведь Тимо лучший бомбардир команды. (46')
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Стартовал второй тайм! (46')
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