Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Москва назначил 38-летнего Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера.

«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился взять на себя управление главной командой в очень непростой для клуба момент. Причём сделал это без каких-либо условий и требований. Оказыаем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах и наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба не получилось добиться нужного результата. Сейчас нам предстоит исправить ошибки и двигаться вперёд, сделав правильные выводы», — сказал гендиректор клуба Юрий Белкин.

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ.

Ранее агент Луческу рассказал об интересе «Динамо».