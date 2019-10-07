Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

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Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
  • Reuters

«У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того. Контракт ещё не предлагали. Луческу планирует приехать в Москву, но пока не могу сказать когда. Я вижу, что вариант с «Динамо» реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил клуб», — цитирует Запорожану Sport24.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. До этого, с 2016 по 2017 год, румынский специалист возглавлял «Зенит», с которым выигрывал Суперкубок России.

Ранее агент Чельцов заявил, что в «Динамо» был готов перейти футболист «Милана».

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