Агент Чельцов заявил, что в «Динамо» был готов перейти футболист «Милана»

Агент Дмитрий Чельцов рассказал, как летом в московское «Динамо» мог перейти нападающий «Милана» Андре Силва.

«Итальянцы готовы были отдать Андре за €15—18 млн, а игрок согласился ехать в Москву», — цитирует агента «Бизнес Online».

Он также заявил, что в «Динамо» положительно оценили кандидатуру игрока, но отметили, что он слишком зависим от партнёров по команде, что не совсем подходило бело-голубым.

«По их словам, они ищут нападающего, который может индивидуально обыграть, сам себе создать момент», — сказал Чельцов.

Силва выступает за «Милан» с 2017 года. За это время он провёл за россонери 41 матч, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Помимо этого, он играл в арендах в «Севилье» и «Айнтрахте».

Ранее агент заявил, что экс-футболист «Зенита» Йоан Молло умоляет о возвращении в Россию.