Агент заявил, что экс-футболист «Зенита» Молло умоляет о возвращении в Россию

Агент Дмитрий Чельцов рассказал, как бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» и петербургского «Зенита» Йоан Молло хочет вернуться в Россию.

«До сих пор в каждое трансферное окно он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию», — приводит слова агента «Бизнес Online».

Он отметил, что недавно созванивался с французским игроком, который сейчас выступает в греческом «Панатинаикосе».

«Сказал: «До зимы здесь поиграю и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться», — добавил Чистяков.

Молло выступал за «Крылья Советов» с 2015 по 2016 год. В 2017 году он перешёл в «Зенит», но не закрепился в команде и переехал в английский «Фулхэм». В 2018 году он вернулся в «Крылья Советов», но покинул команду в середине сезона.

Ранее Агент рассказал, что вместо Малкома «Зенит» мог купить футболиста «Арсенала».