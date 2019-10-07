Агент рассказал, что вместо Малкома «Зенит» мог купить футболиста «Арсенала»

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Агент Дмитрий Чельцов рассказал, что в летнее трансферное окно предлагал петербургскому футбольному клубу «Зенит» приобрести французского нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.
Агент рассказал, что вместо Малкома «Зенит» мог купить футболиста «Арсенала»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеешься? У него выкуп €68 млн». Согласен, это много, но можно торговаться. Скорее всего, на €50—55 млн договорились бы», — приводит слова агента «Бизнес Online».

По словам Чельцова, уже через несколько дней «Зенит» купил Малкома у «Барселоны», заплатив €50 млн, а зарплата игрока составила €7—8 млн.

«Плюс-минус как могло быть у Ляказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Ляказетт — легенда «Лиона» и игрок основы «Арсенала», а не запасной в «Барселоне», который сидел под Месси», — сказал Чистяков.

Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». На данный момент в его активе два матча в составе сине-бело-голубых.

Ранее Малком заявил, что скоро вернётся на поле.

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