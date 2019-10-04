Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле
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- РИА Новости
«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться», — приводит слова игрока РИА Новости.
Как отметил спортсмен, он полностью ощущает поддержку руководства и партнёров по «Зениту».
«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
Футболист получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.
Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома.