Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём восстановлении после травмы
Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться», — приводит слова игрока РИА Новости.

Как отметил спортсмен, он полностью ощущает поддержку руководства и партнёров по «Зениту». 

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.

Футболист получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома.

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