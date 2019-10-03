Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ход восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
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«Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если её усугубить, можно поставить под серьёзную угрозу спортивную карьеру игрока», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что пока сложно назвать даже ориентировочные сроки восстановления 22-летнего бразильца.

«Хочу выразить уверенность в том, что Малком вернётся в строй и будет приносить пользу команде», — добавил гендиректор клуба.

Малком получил повреждение повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги, 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо». Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее Артём Дзюба рассказал о своём повреждении в матче с «Бенфикой».

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