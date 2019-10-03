Дзюба рассказал о своём повреждении в матче с «Бенфикой»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о травме, которую он получил во время матча второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

«В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лёдика вот набрал, буду восстанавливаться», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В конце второго тайма Дзюба прихрамывал после столкновения в первой половине игры.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российского коллектива. Дзюба стал автором одного из голов.

Ранее Дзюба заявил, что в матче с «Бенфикой» всё складывалось в пользу «Зенита».