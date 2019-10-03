Дзюба: в матче с «Бенфикой» всё складывалось в пользу «Зенита»
- РИА Новости
«Бенфика» очень хорошо играет с мячом. Мы прекрасно понимали, что она больше сильна дома, а здесь им просто нельзя дать развернуться, почувствовать себя как дома», — цитирует игрока «Матч ТВ».
По его словам, по этой причине сине-бело-голубые активно прессинговали и боролись на каждом участке поля, что и принесло свои плоды.
«Исполнители у них хорошие, но мы удачно забили в прессинге, ещё и автогол — вообще потрясающе. Всё в этот вечер складывалось в нашу пользу», — добавил Дзюба.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российского коллектива. Дзюба стал автором одного из голов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин сфотографировался с футболистами «Зенита» после победы над «Бенфикой».