Медаль за помощь фронту и Кубок СССР по хоккею: чего добился легендарный Лев Яшин вне футбола
- Лев Яшин
- РИА Новости
- © Александр Макаров
Война
Свою первую медаль Лев Яшин получил вовсе не за спортивные заслуги. Когда его, простого 11-летнего подростка отправили отдыхать летом в Подмосковье, началась Великая Отечественная война. Поначалу его со школой транспортировали в Воскресенск, спасая от бомбёжек, но вскоре юноша вместе с семьёй отправился ещё дальше от Москвы в Ульяновск, куда эвакуировали авиационный завод, на котором работал отец будущей звезды футбола.
Свой 12-й день рождения Яшин встретил за разгрузкой эшелонов с заводским оборудованием, а через год и сам стал работать слесарем на эвакуированном предприятии, успев дорасти до третьего разряда. В тылу Яшин стал курить — так он боролся со сном, чтобы не получить травму у опасного станка. О том, как подросток вместе с отцом и матерью втроём работали на заводе, даже писали в местных газетах.
В 1944 году завод вернулся в Москву, но добираться до места работы Яшину приходилось через весь город. Тем не менее, до конца войны он продолжал изготавливать нужные на фронте детали и помогать стране. В 16 лет Яшин был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — раньше, чем получил все свои спортивные наградами.
Прыжки с трамплина
Возможно, Яшин мог бы стать… прыгуном на лыжах с трамплина. По крайней мере, этой забавой он увлекался в своём предвоенном детстве. Будущий футболист любил с друзьями забираться на деревянные сараи, которые легко было найти в дворах старой Москвы, и прыгать с них.
«Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах, не бояться высоты, владеть своим телом», — вспоминал позднее Яшин.
Он считал, что именно эти упражнения и помогли ему в будущем развить координацию, чтобы играть в футбол на высшем уровне, а также избавиться от чувства страха. Спустя годы Яшин говорил, что новое поколение футболистов потому так подвержено травмам, что уже не играло в опасные игры во дворах.
- РИА Новости
- © М. Боташев
Хоккей
Яшин известен во всём мире как один из лучших футбольных вратарей в истории. Но в начале 50-х годов он успел засветиться и в хоккее, причём довольно ярко. Обычным делом в те годы было летом играть в футбол, а зимой выходить на лёд с клюшкой в руках. Только вкусы у футболистов после войны стали меняться — вместо хоккея с мячом они распробовали новый «канадский» хоккей, который заметно отличался от «русского». Совмещать два вида спорта стало сложнее, но всё-таки некоторым спортсменам это удавалось.
Не будет казаться удивительным, что Яшин также профессионально играл в хоккей, если вспомнить, кто привёл его в футбольное «Динамо». Сделал это великий тренер и автор первого гола в чемпионате СССР по хоккее Аркадий Чернышёв. С его подачи молодой Яшин зимой вставал в маленькие хоккейные ворота. Будущему обладателю «Золотого мяча» приходилось тяжело. По футбольной привычке, он старался поймать шайбу руками, а не отразить её, отчего разбивал пальцы в кровь. Иногда он удивлял соперников и выходами в поле. Но постепенно Яшин освоился благодаря основному вратарю «Динамо» Карлу Лииву, с которым жил на сборах в одной комнате.
К 1953 году Яшин стал вторым номером в хоккейной команде. Он выиграл бронзу чемпионата страны, а спустя два месяца стал обладателем Кубка СССР, причём в финальном матче против ЦДСА именно Яшин стоял в воротах. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу динамовцев. Вратарь получил за это звание мастера спорта — раньше, чем в футболе. Встал вопрос, какой игре дальше уделять основное внимание, ведь Яшину даже прочили поездку со сборной на дебютный чемпионат мира. Но он всё-таки сосредоточился на футболе, хотя всё ещё оставался дублёром в «Динамо».
Семья
С будущей женой Валентиной Шашковой, выпускницей экономического техникума, Яшин познакомился в своём родном районе Тушино, когда уже был дублёром футбольного «Динамо». Поначалу высокий и худой парень, который к тому же не умел красиво танцевать, не впечатлял девушку. Но со временем он покорил её своей вежливостью и настойчивостью. Как вспоминала избранница Яшина, однажды она простыла и встретила его на улице гуляющим с другой девушкой. Футболист смутился и в качестве извинений достал ей дефицитные для послевоенной Москвы лимоны. После этого они уже не расставались.
Пожениться с первого раза им не удалось. Когда в декабре 1954 года Лев и Валентина пошли в ЗАГС, девушка в последний момент написала в заявлении, что хочет оставить свою прежнюю фамилию. Яшина это задело — он выбросил листок в урну и расстроенным ушёл домой. К счастью, обида была недолгой. Подруги убедили Валентину, что фамилию её супруга ещё узнают во всём мире, и она согласилась взять её. Они успели расписаться в последний день года, после чего Яшин уехал на двухмесячный сбор с командой.
Брак был счастливым, и в нём у вратаря родились две дочери — Ирина и Елена. До своей смерти в 1990 году Яшин успел увидеть и своего внука Василия Фролова. Тот пошёл по стопам своего деда и стал вратарём, поиграв за дубль московского «Динамо» в Москве, а также за одноклубников из Санкт-Петербурга и «Звенигород». Своего сына он назвал в честь знаменитого прадеда Львом.
Друзья
Множество легенд мирового футбол 60-х и 70-х годов считали Яшина своим другом. Пеле, Мишель Платини, Эйсебио, Франц Беккенбауэр — все они были рады, что находятся в добрых отношениях с советским вратарём и приезжали к нему в гости, хотя их и разделял языковой барьер.
Великий португалец Эйсебио настолько сильно уважал Яшина, что когда они играли друг против друга на чемпионате мира 1966 года, тот сказал сопернику, в какой угол будет бить пенальти. На кону были бронзовые медали турнира, но нападающий не обманул своего друга и честно пробил вправо от него.
«С годами всё больше склоняюсь к мнению: как футболист я сложился во многом благодаря ему. Когда забиваешь лучшему вратарю в истории футбола, это запоминается на всю жизнь! А Яшину я забивал. После этого вырастали крылья, хотелось верить, что могу забить кому угодно! Каждый раз, когда бываю в России, обязательно иду ко Льву на могилу и встречаюсь с его вдовой Валентиной. Благодарю Бога за то, что знал близко этого человека», — говорил Эйсебио «Спорт-Экспрессу».
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