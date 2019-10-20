Игроки «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в футболках в честь Яшина, вратари — в кепках

Перед началом матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) игроки «Динамо» и «Краснодара» отдали дань уважения легендарному вратарю бело-голубых Льву Яшину.

Футболисты обеих команд вышли на поле в футболках в честь легендарного голкипера. Вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов надели кепки.

22 октября Льву Яшину могло бы исполниться 90 лет. Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР является единственным в истории голкипером — обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что на стадионе «Динамо» открыли мемориальную доску Яшину.