На стадионе «Динамо» открыли мемориальную доску Яшину
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- РИА Новости
«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая с этого момента станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она названа в честь Льва Ивановича Яшина!» — говорится в Instagram московского клуба.
Лев Яшин является лучшим вратарём ХХ века по версии ФИФА и единственным голкипером, который становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее агент Луческу заявил, что Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо».