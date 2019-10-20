На стадионе «Динамо» открыли мемориальную доску Яшину

В честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина у стадиона «ВТБ Арена» состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой обладателю «Золотого мяча».

«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая с этого момента станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она названа в честь Льва Ивановича Яшина!» — говорится в Instagram московского клуба.

Лев Яшин является лучшим вратарём ХХ века по версии ФИФА и единственным голкипером, который становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее агент Луческу заявил, что Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо».